Detalles Publicado el Miércoles, 22 Enero 2020

Con un saldo migratorio oficial de 354 538 ciudadanos venezolanos que ingresaron y permanecen en Ecuador, al 19 de enero de este año, y una cifra extraoficial de unos 500 000 (incluyendo ingresos irregulares), las autoridades ecuatorianas mostraron su preocupación por el impacto que la crisis migratoria genera en la difícil situación económica del país.

Las preocupaciones fueron expuestas en el evento Respuestas del Ecuador a la Crisis Migratoria Venezolana, que se dio antes de la inauguración de la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que se realiza por primera vez en Ecuador, desde ayer.

El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velasteguí, explicó que en el 2018 la Cancillería con apoyo de la Organización Mundial de Migraciones y el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados establecieron un documento que preveía que, en el 2018, la inversión del Estado para poder atender ola migratoria venezolana era cercana a $90 millones y estimaba que la necesidad podía superar los $550 millones en el 2021.

Además, recientemente, a través del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes, en el acápite correspondiente a Ecuador, se calculaba que en 2019 el gasto era cercano a $117,3 millones y, desde 2020, las proyecciones de necesidades serían de $199,3 millones.

Esto frente a la situación económica que atraviesa Ecuador con una reducción de los precios del petróleo, endeudamiento nacional, decrecimiento en el 2019 y un mínimo crecimiento en el 2020.

Entre el 2016 y 2019, 1853538 venezolanos ingresaron al país, el 2020 se prevé que 274 000 ciudadanos venezolanos entren al país y, de esos, 109000 con ánimo de quedarse. Con el proceso de regularización que implementó Ecuador desde 2019, se han efectuado más de 183 000 registros migratorios, que es el paso previo al visado humanitario.

En dos meses y medio de implementación del plan de regularización existen más de 45000 pedidos de visas por ciudadanos venezolanos, de esas se entregaron 31 531 visas y unas 15 000 se han dado dentro del marco de visas de excepción por razones humanitarias.

En cuanto a las condiciones en las que viven los 183 000 ciudadanos venezolanos registrados en el país, el viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que se ha definido que el 63 % tiene trabajo y el 27 % no trabaja; un 65 % de niños no accede a educación y el 35 % sí.

Hay un 47 % que no declara si tiene o no un salario básico, un 23 % dice que sí y un 30 % que, aunque tiene trabajo, no está en el nivel del salario básico. Además, el 11 % cuenta con un contrato laboral formal y el 89 % no cuenta con el mismo, citó. En tanto, Patricia Salazar, subsecretaria de Inclusión Social, informó que la atención en áreas prioritarias para personas en situación de movilidad se ha incrementado y los programas han contado con el apoyo de entes extranjeros. (El Universo)