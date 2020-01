El País de España

Detalles Publicado el Lunes, 20 Enero 2020

Como es tradición, el consejo editorial de The New York Times dio a conocer su apoyo explícito a la candidatura demócrata para las presidenciales. Este año, el periódico estadounidense ha decidido respaldar a dos aspirantes que esperan llegar a la papeleta de noviembre: la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, representante de las ideas más radicales del Partido Demócrata, y la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, de propuestas más moderadas.

“La competencia en las primarias demócratas a menudo se retrata como una pelea entre moderados y progresistas, pero la similitud de sus plataformas en temas fundamentales es sorprendente”, publicó este domingo por la noche el diario, que tomó la decisión después realizar “entrevistas esclarecedoras” a los principales candidatos.

“La historia del consejo editorial sugeriría que estaríamos del lado del candidato con un enfoque más tradicional para impulsar a la nación hacia adelante (...) Pero los acontecimientos de los últimos años han sacudido la confianza de incluso los institucionalistas más comprometidos. No nos estamos desviando de los valores que propugnamos, pero estamos sacudidos por la debilidad de las instituciones en las que confiamos para respaldar esos valores”, publica el periódico, y agrega: “Si alguna vez hubo un tiempo para abrirse a nuevas ideas, es ahora”.

The New York Times apunta que esta vez los estadounidenses no deben elegir entre dos modelos para gobernar el país, sino tres: el republicano, el demócrata moderado y el demócrata progresista. “Tanto los modelos radicales como los realistas merecen una seria consideración”, señala la columna de opinión firmada por el consejo editorial, y por eso han decidido respaldar a las “defensoras más efectivas” de cada enfoque. No entran en detalles sobre las ideas de Warren o Klobuchar, pero sí destacan que cualquiera que gane la candidatura representará una de las propuestas más progresistas de las últimas décadas en materia económica, asignaciones de recursos gubernamentales o en materia de salud. “Donde difieren más significativamente no es el qué sino el cómo”, aclaran.

A pesar de que el periódico no profundiza en las candidaturas a las que apoyan, el consejo editorial dedica casi tres párrafos completos al socialista Bernie Sanders. El senador por Vermont va segundo en la carrera, detrás del exvicepresidente Joe Biden, quien representa el establishment demócrata y a quien el artículo no hace mención. El consejo editorial le achaca a Sanders que la mayoría de sus ideas son “demasiado rígidas, no probadas y divisivas” y, por ende, ven “pocas ventajas de intercambiar una figura divisiva demasiado prometedora en Washington por otra”, aludiendo al presidente Donald Trump. También apuntan que llegaría al cargo con 79 años y recuerdan el ataque cardíaco que sufrió a fines del año pasado. Sin embargo, reconocen que varias de sus propuestas que en su día se tacharon de radicales, como el alza del salario mínimo o limitar las intervenciones militares, hoy son ideas convencionales que pueden atraer a votantes que ayudar a que Trump llegara a la Casa Blanca.

