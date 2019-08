1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Agosto 2019

"Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos", anunció Iván Duque en un mensaje a la nación.

El que fuera número dos de las FARC, alias "Iván Márquez", cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un vídeo junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada.

El mandatario prometió que su Gobierno continuará con las operaciones en todo el territorio nacional y ordenó la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano: "Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de tres mil millones de pesos (USD 867.000) por información que conduzca a su captura".

Duque afirmó que, "Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotráfico".Y agregó: "Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano, y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, Presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional".

Además, reveló que le pidió al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura "para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana".

También informó que había conversado con el Presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, "pidiendo su respaldo y su apoyo a la Justicia colombiana para la captura de este grupo criminal, auspiciado por la dictadura de Maduro".

"A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo el mundo nos acompaña. Los Estados que le brinden protección al terrorismo violan la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol".

La conexión con el chavismo

Hace meses que la inteligencia colombiana asegura que cuatro ex jefes FARC de los que se desconoce su paradero tras apartarse del proceso de reincorporación de la guerrilla a la vida civil, están en Venezuela protegidos por el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Colombia cree que el video del anuncio se grabó en territorio venezolano.

Es más, días atrás Duque adelantó denunciará ante la ONU al régimen de Maduro por "proteger y patrocinar a terroristas colombianos". El mandatario llevará su reclamo a la Asamblea General de septiembre ya que, según el presidente, la dictadura chavista viola la resolución del Consejo de Seguridad sobre financiamiento y protección del terrorismo.

Para el presidente colombiano, el régimen chavista convirtió Venezuela en un "santuario para terroristas". "Lo que yo creo es que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro, y aquí lo que estamos viendo es que no solamente viene protegiendo a terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que ratifica que Venezuela es un santuario de terroristas y narcotraficantes", dijo días atrás.

El anuncio de las FARC

"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres y mujeres armados con fusiles.

Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich" y a Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).

"Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas", señala en otro aparte del manifiesto leído en el vídeo de 32 minutos y con fecha 29 de agosto de 2019.

Márquez fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana y designado senador por el partido de la antigua guerrilla, cargo que no asumió porque a mediados de abril de 2018 se trasladó a un espacio de reunión de excombatientes en Miravalle, en el departamento de Caquetá (sur), donde se le vio por última vez en compañía de "El Paisa". (Infobae)