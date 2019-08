1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 26 Agosto 2019

Con un agradable clima de 21 grados, el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Huaquillas, provincia de El Oro, recibió a un grupo de más de 120 venezolanos que llegaron desde Rumichaca.

Ellos llegaron a las 10:00 de este lunes 26 de agosto del 2019. Fueron parte de los últimos foráneos llaneros que ingresaron sin necesidad de visa hasta ayer domingo, 25 de agosto de 2019.

El grupo arribó con sus maletas en buses de la cooperativa San Cristobal. La mayoría tenía como objetivo radicarse en Perú. Otro grupo, menor, esperaba continuar hasta Chile o Argentina. Sin embargo, el panorama que encontraron les cambió el ánimo.

Ahí encontraron a más de 300 de sus compatriotas que están estancados desde hacia varios días porque no cuentan con una visa peruana para ingresar a ese país ya sea para residir o para seguir en tránsito a Chile o Argentina.

El bus los dejó en un hangar del Cebaf. Junto al lugar vieron a otros compatriotas que dormían sobre colchonetas delgadas, cobijas y hasta en pallets de madera. Rápidamente se enteraron que si no cuentan ya con una visa o los requisitos que se exijen, también van a pasar ahí. El grupo nuevo fue atendido por personal médico y orientado por la OIM y la Acnur.

Manuel Cabrera se mostró preocupado al ver la situación de sus compatriotas. Él mismo no tiene un pasaporte vigente o expirado para optar por la visa peruana. "Voy a hacer lo posible por entrar porque en Lima me espera mi hermana", dijo.

Vistiendo un abrigo con los colores de la bandera venezolana, Mairy González arribó junto a sus dos niñas de 9 y 8 años. Su ruta terminaría en Callao, donde habita su hermano. Pero las tres no cuentan con visado humanitario peruano, ni pueden acogerse a la reunificación familiar.

La mujer, originaria de Caracas, aceptó que había adelantado su periplo para evitar tramitar la visa ecuatoriana, pero no procesó la petición del visado peruano. Ahora deberá hacerlo en alguno de los consulados del vecino país en Ecuador.

"Ya en Venezuela no se podía vivir, yo tengo mis pasaportes y antecedentes penales apostillados, voy a hacer el trámite acá en Ecuador porque legalmente estoy aquí porque entré antes de que exijan la nueva visa en Rumichaca", contó.

No obstante, otros de sus compatriotas le comentaron que también llevan varios días ahí "estancados" porque no han podido efectivizar el documento. En ese Cebaf ya permanecían unas 300 y otras 500 en el ubicado en Aguas Verdes, en el lado peruano.

Asimismo, Miguel Ramírez, originario de Yaracuy, contó que decidió viajar con su esposa e hijo pequeño hacia Perú para buscar una nueva vida. Sin embargo, solo entraron a Ecuador con una carta andina. "Acabamos de llegar y me dicen que no vamos a poder entrar al Perú, vamos a hacer lo posible por ir porque allá tenemos un conocido, sino nos tocará quedarnos en Ecuador porque a Venezuela no podemos volver", dijo.

Alfredo Fernández, encargado de Acnur en Ecuador, comentó que desde las 00:00 de ayer se activó un plan en el Cebaf para atender posibles casos de ciudadanos venezolanos ingresando hacia Ecuador por la frontera sur, pero ese escenario no se concretó.

No obstante, dijo que en el lugar están atendiendo varios organismos no gubernamentales. En la mañana hubo una ambulancia para la atención de los nuevos migrantes.

El inicio de la exigencia de una visa humanitaria tomó espacio entre los diálogos de los ciudadanos venezolanos que ahí permanecen 'varados' al no poder ingresar legalmente al Perú.

Hasta el mediodía de ayer no se registró en ese punto fronterizo ningún caso en el que se haya negado el ingreso a Ecuador a ciudadanos venezolanos sin el visado humanitario o cualquiera de los otros establecidos por la Ley de Movilidad Humana como la de turismo.

En el Cebaf Ecuador hay amplios espacios en los que la población varada ha improvisado casas con plásticos, sábanas o cobijas. Lava. La ropa en espacios para aseo bucal. También cocinan a leña en los exteriores del recinto migratorio. Las autoridades han instalado duchas y baterías sanitarias gratuitas para su uso. (El Comercio)