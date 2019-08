La Hora de Quito

El visado excepcional humanitario se exige desde la madrugada de hoy a los migrantes venezolanos, quienes deben presentar una solicitud previa en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima.

El requisito, que entró en vigor a las 00:00 de hoy, como se establece en el decreto presidencial 826, contempla el pago de 50 dólares de gestiones y una entrevista presencial en los consulados.

La nueva exigencia podría limitar el éxodo de venezolanos que llegan a Ecuador, dado que 50 dólares es una suma importante en Venezuela, donde el salario mínimo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por debajo de los tres dólares mensuales.

Oscarina De Río, quien salió desde Carabobo, en el centro-norte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó el precio del nuevo visado. "La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", lamentó al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses pero que la nueva exigencia aceleró todo.

Como ella miles de venezolanos soportaron el intenso frío de la madrugada en Rumichaca para evadir la visa. Arribaron en buses, cargando grandes maletas, bolsas, mascotas y, principalmente, el anhelo de iniciar una nueva vida.

Los más afortunados aguardaron en carpas afuera de las oficinas de Migración en Colombia, donde debían sellar su pasaporte en alguna de las 15 ventanillas dispuestas para ese efecto. “Dejamos entrar grupos de 40 personas para que vayan a Ecuador, después otro grupo más y así sucesivamente”, informó el policía colombiano, Richard Gil.

Los que cruzaron el puente y llegaron a Ecuador recibieron unas pulseras azules antes de que sellaran sus pasaportes. Tras cumplir este trámite, Elímenes Báez, quien salió desde Maracaibo (Venezuela) y busca llegar a Perú, comentó que viajó tres días para evitar la visa. “Venezuela está cada vez peor y espero que muchos hayan podido pasar”.

A las 13:45 la esperanza casi se desvanece para muchos. Esto, porque el suministro de energía eléctrica que abastece a las oficinas migratorias ecuatorianas se suspendió. El ‘apagón’ duró 10 minutos pero para los migrantes que estaban en espera se volvió una eternidad.

Muchos de los que completaron el trámite se trasladaron a la Terminal Terrestre de Tulcán, en Carchi, para comprar un boleto y trasladarse a distintas zonas del país o a la zona fronteriza con Perú.

Francisco Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Carchi, manifestó que se realizaron controles de “las tarifas ordinarias y extraordinarias” para que se cobre lo justo.

