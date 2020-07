1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 25 Julio 2020

Instalados en Estados Unidos, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, tienen en vilo a todos los royals, ya que su explosivo libro, “Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una familia real moderna”, amenaza con dinamitar los cimientos de la familia. Ahora, a pocos días de que por fin salga a la venta - el 11 de agosto próximo- sus autores, el británico Omid Scobie y la estadounidense Carolyn Durand, habilitaron a algunos medios británicos a publicar el primero de una serie de extractos del libro.

El primer adelanto revela cómo fue la tensa discusión con la Reina Isabel, el príncipe Carlos y William sobre el Megxit. La sensaciones de Harry, su sentimiento de abandono y los sacrificios que, según esta publicación, hizo Meghan para adaptarse a la familia real. Además, visibiliza algo que ya se sabía: la pésima relación de Meghan con Kate Middleton.

En este primer vistazo, además, sale a la luz cómo fue el momento en que los Sussex decidieron abandonar la monarquía. Los episodios que colmaron su paciencia y la sorpresa que causó a los integrantes de la familia cuando se supieron sus planes.

Este libro es su arma de defensa, su versión de una serie de episodios que han nutrido la prensa nacional e internacional, desde las acusaciones de su comportamiento “difícil”, hasta la Boda Real y la Cumbre final de Sandringham en la que negociaron su salida.

Aquí el primer adelanto del libro publicado por The Times:

Cuando el Range Rover se detuvo en la entrada de la Casa Sandringham, Harry estaba nervioso. La finca, que le traía tantos recuerdos de Navidad, era ahora el escenario de la reunión más importante de su vida real.

También fue la más difícil. Se encontró más en desacuerdo con su familia que nunca. No fue una decisión fácil enfrentarse a las viejas reglas de la monarquía, pero para Harry, esta era su única opción para “hacer las cosas bien para su pequeña familia”, dijo una fuente cercana a la pareja. “Esto lo está destrozando. Él ama a la Reina, pero su esposa se siente agraviada, y él adora a su hijo. El mundo entero de Harry es Archie”.

Harry se enfrentaba a la Reina, a Carlos y a William por primera vez desde que él y Meghan habían dado a conocer al mundo sus planes completos para alejarse de sus papeles oficiales en la familia real. (Aunque se esperaba que el Príncipe Felipe participara en la reunión, se marchó a su casa de campo situada en la finca poco antes de que se iniciaran las discusiones).

En los días posteriores al lanzamiento de su sitio web, sussexroyal.com, la consternación del Palacio de Buckingham se había convertido en la resolución de reparar la situación y seguir adelante lo más rápidamente posible. Si bien el modelo híbrido de regalías que Harry y Meghan sugirieron planteaba un enorme desafío que pocos pensaban que pudiera superarse, una fuente dijo: “El drama y la división es lo que más daño está haciendo”.

Antes de la reunión, los ayudantes habían asegurado a Harry que la Reina quería ayudar a los Sussex a encontrar una solución, aunque no consiguieran todo lo que querían. A pesar de las garantías, Harry ya no estaba seguro de a quién creerle.

Desde que se casaron, Harry y Meghan habían disfrutado de tomar sus propias decisiones. “A Harry y Meghan les gustaba tener el control de su narración”, dijo una fuente.

Harry y Meghan habían querido crear su propia casa individual en Windsor, es decir, su propia oficina con su propio equipo, que estaría separado de todos los demás. Pero los altos funcionarios rápidamente descartaron esa opción.

Los cortesanos superiores a los que Diana solía referirse como “hombres de traje gris” estaban preocupados de que el interés y la popularidad mundial de los Sussex tuviera que ser frenado. En el corto tiempo transcurrido desde su boda de cuento de hadas, Harry y Meghan ya estaban impulsando la monarquía a nuevas alturas en todo el mundo.

A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la dificultad de Harry y Meghan para entender por qué tan pocos dentro del palacio velaban por sus intereses. Eran una gran atracción para la familia real. Según un informe de prensa en el que se comparaba la popularidad en línea de los Sussex con la de los Cambridge desde noviembre de 2017 hasta enero de 2020, “las búsquedas relacionadas con Harry y Meghan representaban el 83% de la curiosidad del mundo en las dos parejas”.

Los Sussex habían hecho a la monarquía más cercana a aquellos que nunca antes habían sentido una conexión. Sin embargo, temían que su popularidad pudiera eclipsar la de la familia real.

Harry se sentía cada vez más frustrado por el hecho de que él y Meghan a menudo pasaban a un segundo plano con respecto a otros miembros de la familia. Si bien ambos respetaban la jerarquía de la institución, era difícil cuando querían centrarse en un proyecto y se les decía que un miembro de la familia de mayor rango, ya fuera el príncipe William o el príncipe Carlos, tenía una iniciativa o una gira que se anunciaba al mismo tiempo, por lo que sólo tenían que esperar.

Durante meses la pareja intentó sacar a la luz estas frustraciones, pero las conversaciones no llevaron a ninguna parte. Peor aún, sólo había un puñado de personas trabajando en el palacio en las que podían confiar. Fuera de este equipo central, ninguna información estaba a salvo. Un amigo de la pareja se refirió a la vieja guardia como “las víboras”. Mientras tanto, un igualmente frustrado miembro del personal del palacio describió al equipo de Sussex como “la tercera rueda chirriante” del palacio.

Altamente emocional y ferozmente protector de su esposa e hijo, Harry estaba agotado por las circunstancias únicas de su familia, que, como una fuente describió, “no tiene la oportunidad de operar como una familia real”. Si bien la política forma parte de toda dinámica familiar, para William, Harry y el resto de la realeza es un nivel totalmente distinto. “Cada conversación, cada asunto, cada desacuerdo personal, sea cual sea, involucra al personal”, dijo la fuente de los ayudantes que invariablemente envían y reciben mensajes entre las casas reales. “Se crea un ambiente muy extraño que no permite a la gente resolver las cosas por sí mismos.”

Nadie podía negar el hecho de que la pareja estaba emocionalmente agotada, tanto si se lo habían buscado ellos mismos como si eran víctimas de una máquina despiadada. “Se sentían bajo presión”, dijo una fuente. “Sentían que estaban solos”.

Para Harry especialmente, todo se estaba volviendo demasiado. "¿No se merece la Reina algo mejor?" gritó un titular de periódico, que el príncipe leyó online. "Esta gente son sólo trolls a los que se les paga", le dijo más tarde a un amigo. "Nada más que trolls... y es asqueroso".

Navegando en su iPhone, a veces no podía dejar de leer los comentarios de los artículos.

“H&M me dan asco”.

"Son una vergüenza para la familia real".

"El mundo sería un lugar mejor sin Harry y Meghan en él."

El último comentario tuvo más de 3.500 votos a favor. Harry se arrepintió de haber abierto el enlace. Su estómago se atascaba en el mismo nudo cada vez que veía este tipo de comentarios. “Es una parte enferma de la sociedad en la que vivimos hoy en día, y nadie está haciendo nada al respecto”, continuó. “¿Dónde está la positividad? ¿Por qué todos están tan miserables y enojados?”.

No fue sólo la prensa o los trolls de Internet lo que llegó a Harry. También era la institución de la monarquía. Apenas pasó una semana sin que un aspecto de sus asuntos internos o asuntos de discusiones privadas se torciera y se filtrara a la prensa. Sentían que había muy pocos miembros del personal de palacio en los que pudieran confiar. La relación de Harry con William, que había sido tensa durante un tiempo, estaba empeorando.

A medida que el otoño boreal había ido pasando y las tensiones con ciertas secciones del palacio crecían, Harry y Meghan decidieron que necesitaban salir del país por un tiempo. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y pasarla en Sandringham rodeados de miembros de la familia real no parecía una fiesta.

La pareja decidió que para la segunda mitad de noviembre y todo diciembre se establecerían en Canadá. Se dirigieron a una finca de 18 millones de dólares en la isla de Vancouver que su amigo Ben Mulroney ayudó a conseguir a través del productor musical David Foster. Foster era muy amigo del rico inversor que había puesto la propiedad a la venta y estaba dispuesto a alquilarla a la pareja por un valor muy inferior al del mercado.

Con dos playas privadas en cuatro acres de tierra, proporcionó un refugio para la pareja en estado de shock. La madre de Meghan, Doria, visitó para las vacaciones de Acción de Gracias.

Lejos de los cortesanos y todas las cosas reales, podían pensar por sí mismos. Repasaron los acontecimientos desde la boda y hablaron de cómo y si podían crear una situación que permitiera un futuro mejor. "No necesito tener ese momento de película en el que salimos de un coche y saludamos a cien fotógrafos antes de entrar en un edificio", dijo Harry a un amigo. "Debería ser sólo sobre el trabajo que se realiza en el interior. Centrémonos en lo que realmente importa."

Antes de dejar el Reino Unido, Harry había hablado un puñado de veces con su abuela y su padre y con varios ayudantes clave sobre la urgente necesidad de cambiar las cosas para él y su esposa dentro de la estructura del palacio. Se sintió usado por su popularidad, acosado por la prensa debido a la fascinación del público por esta nueva clase de pareja real, y menospreciado dentro de las paredes de la institución por ser demasiado sensible y franco. Él y Meghan no querían alejarse de la monarquía; más bien, querían encontrar un lugar feliz dentro de ella.

Pero a medida que pasaban las semanas, la pareja se había dado cuenta de que no podían volver a la forma en que las cosas habían sido en casa. A pesar de lo difícil que fue tomar la decisión, llegaron a una conclusión: Harry y Meghan iban a dejar sus papeles como miembros de la realeza y se les iba a impedir el acceso a la concesión soberana.

A pesar del cambio, todavía querían llevar a cabo sus deberes para la Reina. Eso era lo único que no querían terminar, no sólo por el amor y el respeto de Harry por su abuela, sino también porque Meghan sentía que había renunciado a tanto para llevar su vida por un camino de servicio a la monarquía. E

Sabían que habría obstáculos, como discusiones sobre la seguridad que proporcionaba la Policía Metropolitana a las “personas protegidas internacionalmente”. Pero estaban lo suficientemente seguros de su decisión antes de Navidad, así que Harry envió un correo electrónico a su abuela y a su padre para decirles que él y Meghan habían tomado la decisión de cambiar su forma de trabajar, de dar un paso atrás y pasar más tiempo en el extranjero. No entró en muchos más detalles, preocupado de que la noticia se filtrara a través de un miembro del personal. El resto, dijo, lo discutirían en persona.

Con ambos miembros de la familia informados, se pidió a la oficina privada de Carlos que programara un tiempo para que los dos se reunieran con la Reina, que estaba basada en Sandringham para las vacaciones, tan pronto como los Sussex regresaran al Reino Unido el 6 de enero. Su viaje a Londres iba a ser corto, pero Harry quería asegurarse de que para cuando regresaran al Canadá al final de la semana, su nuevo capítulo estuviera asegurado.

Harry tenía razón en estar preocupado por las filtraciones. Los detalles del correo electrónico pronto terminaron en manos de un reportero de un periódico sensacionalista que comenzó a preguntar sobre los planes de la pareja de pasar más tiempo en Canadá. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. A pesar de los repetidos seguimientos en la oficina de su padre, no pudo asegurar tiempo con la Reina. Se le dijo que ella no estaría disponible hasta el 29 de enero. “Sentía que estaba siendo bloqueado”, dijo una fuente cercana al príncipe.

Mientras su vuelo de Air Canada hacía su aterrizaje de madrugada en Heathrow, y aún sin cita para ver a Su Majestad, Harry y Meghan fantasearon con la idea de conducir directamente a ver a la Reina. No queriendo causarse problemas a sí mismos (llegar sin avisar habría hecho que se les erizaran las plumas), la pareja convocó una reunión de equipo en su casa, Frogmore Cottage. Con los ayudantes superiores Harry y Meghan revelaron detalles de sus planes al equipo. Si su rápida aproximación era correcta o no, Harry y Meghan estaban más decididos que nunca. “En este momento sentían que ya habían sacado el tema suficientes veces con los miembros de la familia durante el último año y estaban hartos de que no se les tomara en serio”, dijo una fuente cercana a la pareja. “Todos tuvieron su oportunidad de ayudar pero nadie lo hizo”.

Pocas cosas permanecen en secreto entre las casas reales y no pasó mucho tiempo después del correo electrónico inicial de Harry para que los grandes planes de los Sussex fueran el tema de conversación entre la mayoría de los ayudantes y miembros de la familia. Preocupado por perder el control de la situación, Harry se puso en contacto con su abuela para explicarle sus preocupaciones, y ella firmó la elaboración de una declaración conjunta. La pareja dudó en involucrar a los otros hogares, sin saber si todos los involucrados tendrían sus mejores intenciones, pero acordaron que los ayudantes se reunieran al día siguiente y se pusieran de acuerdo.

Con un plan en marcha, Harry y Meghan pusieron grandes sonrisas al día siguiente mientras charlaban con dignatarios en un compromiso con el alto comisionado de Canadá en el Reino Unido. Pero en privado ambos estaban nerviosos por lo que estaba a punto de suceder. Habían visto un borrador de lo que el Palacio de Buckingham planeaba publicar en una declaración que seguiría a la suya y su “falta de calidez” era una clara señal de que no todos apoyaban su decisión.

Pero había poco tiempo para pensar. Apenas unas horas después de salir de la Casa de Canadá, una historia sobre sus planes de quedarse fuera del país se filtró. Faltaban detalles, pero estaba claro que alguien dentro del palacio había informado al periódico. Una fuente real negó absolutamente la acusación, culpando a la pareja de la filtración, “porque estaban frustrados en el palacio en las conversaciones que se estaban llevando a cabo... Querían forzar la decisión, para abrirla.” La pareja niega esta afirmación. (Infobae)