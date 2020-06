1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 17 Junio 2020

El cantante español Pablo Alborán contó abiertamente que es gay en un sincero video publicado en Instagram. “Estoy aquí para contarles que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”.

"En muchas ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Desde el amor, me gustaría contarles algo muy personal”, comienza el intérprete en su mensaje de tres minutos que grabó en su estudio.

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”, continúa el artista, para seguidamente afirmar: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual”.

“Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, confesó.

Entre esos amigos a los que el premiado artista se refiere se encuentra el cantante español Alejandro Sanz, uno de los primeros rostros conocidos en comentar el video de Alborán, titulado “Tengo algo que decirles”. “Te quiero hermano”, ha escrito Sanz. Dani Martínez, India Martínez, Manuel Carrasco o Vanesa Martín también han querido sumarse a las cientos de mensajes de cariño y apoyo que está recibiendo el cantante de “Solamente tú".

"Quiero sentirme igual de libre que mis canciones", dijo.

En un intenso discurso, el artista andaluz de 31 años afirma que seguramente muchos “ya lo sabían o se lo imaginaban” y que nunca se ha sentido “discriminado”, ni por su familia ni por su compañía discográfica. Pero sabe que no todos tienen su suerte. “Espero que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí”.

“Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo”, afirma el cantante en otro extracto del video.

El intérprete dice que seguirá centrándose en su música y dando lo mejor de sí mismo para sus fanáticos. Para despedirse, Alborán da las “gracias” a los fans por el “cariño” que siempre ha recibido y por el “apoyo incondicional” que siempre le han dado y anuncia que está preparando un disco, el quinto de estudio de su carrera. “Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va", concluyó. (Infobae)