Detalles Publicado el Sábado, 22 Febrero 2020

La joven diseñadora cuencana Andrea Segarra, quien fue la creadora del traje típico (Sumaq) que lucirá la nueva Miss Ecuador en Miss Universo 2020, manifestó que “mucha gente se tomó el tiempo para criticar mi trabajo y no entender el contexto. Duele e indigna que se opine sin saber y sin considerar el tiempo empleado en su confección (dos meses) y lo invertido en dinero. No puedo decir un precio, no lo he calculado, pero es alto porque se trata de un atuendo típico en el cual se utilizan muchos materiales y la mano de obra. Somos ecuatorianos y duele que nos hagamos pedazos entre nosotros. Es un diseño diferente a lo que se ha presentado en otras ocasiones, estamos acostumbrados a lo mismo”.

Ella se inspiró para crear esta prenda en las diferentes culturas y tradiciones del Ecuador. Escogió el Inti Raymi y Sumaq significa elegancia y maravilla.

La elección del Mejor Traje Típico se desarrolló el miércoles en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Andrea obtuvo 1.500 dólares, además una placa de reconocimiento. Daniela Mera, de Esmeraldas lo lució.

Son 22 candidatas que aspiran a la corona. Por cierto, aunque se quiera dar oportunidad a mujeres de distintas regiones del país, nada pasaría si en lugar de 22 son menos. La cantidad no garantiza calidad. Los certámenes de belleza exigen que seamos más selectivos y que las competidoras estén mejor preparadas en todos los sentidos y que posean una personalidad arrol

Hablando de este certamen, Zulay Plúas, quien maneja lo referente a la prensa, se encuentra delicada de salud. Sufrió parálisis facial. El médico le ha dicho que una de las razones ha sido el estrés.Este año el concurso se desarrollará en junio en Portoviejo, Manabí.

Esta es la tierra del asesor de imagen, Marco Tapia, quien es parte de la organización. (Expreso)