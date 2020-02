1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

El documental en el que el príncipe Enrique y Meghan Markle hicieron varias confesiones y el que también tenía como objetivo de mostrarlos más cercanos a la gente, buscar empatía, ya se encuentra disponible para Ecuador.

Harry and Meghan: An African Journey (Harry y Meghan: un viaje africano) se titula el audiovisual que se estrenó en octubre del año pasado, en la cadena británica ITV.

Los duques de Sussex fueron entrevistados por el periodista Tom Bradby durante su viaje a Sudáfrica en septiembre del 2019.

En el documental, Meghan confesó las dificultades que enfrentó, con la prensa británica principalmente, luego de su matrimonio con Enrique. “No muchas personas han preguntado si estoy bien. Pero mi lucha es algo muy real que sucede detrás de las cámaras”, comentó la duquesa.

“Cualquier mujer –especialmente cuando está embarazada– es realmente vulnerable, así que fue un reto y luego cuando tienes un recién nacido... ¿sabes?... Especialmente como mujer, es mucho”, dijo.

Por su parte, el príncipe Enrique en el documental habló sobre los recuerdos en torno a la muerte de su madre, la princesa Diana, ocurrida en 1997.

Además contó su deseo de abandonar el Reino Unido para vivir en África. Aunque no eligieron África como su nuevo destino, los duques de Sussex actualmente se encuentran radicados en Canadá, luego de abandonar sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica.

Tras el estreno de este documental en octubre, surgieron críticas. Según un consejero de la casa real británica, la reina Isabel II, el príncipe Carlos y William estaban ‘furiosos’, porque la pareja rompió con una regla impuesta por la reina madre, que consiste en “no quejarse nunca, jamás explicar nada y hablar en público solamente en contadas ocasiones”.

Harry and Meghan: An African Journey se emite en OnDirectv y también está disponible en Directv Go. (El Universo)