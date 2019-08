1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Agosto 2019

Lo que para Ana María Roura comenzó con un curso de francés, en 2011, terminó en toda una brillante carrera en el exterior. Ahora desde Londres, la comunicadora social ecuatoriana, de 36 años, comparte su experiencia de vida desde un espacio dentro del medio donde hasta hace unas semanas laboraba: DW (Deutsche Welle).

Siempre le gustó aprender idiomas y luego de más de seis años de ejercicio periodístico en el país, decidió hacer un alto para seguir preparándose. Fue a estudiar francés a la propia Francia, lo que no imaginó es que en el trayecto, se le abriría la oportunidad de cursar una maestría en Comunicación Política en la Universidad de París. "Yo era la única estudiante latinoamericana al final en ese máster, nunca había habido una estudiante ecuatoriana, estudiando allí específicamente ese máster, yo creo que ese efecto de ser un poco diferente de todos fue lo que me dio la oportunidad realmente de entrar".

No tenía previsto quedarse, de hecho, Ana María regresó a Ecuador para aplicar sus conocimientos adquiridos en la maestría, pero el destino tenía otros planes para ella.



En Berlín, le esperaba otro reto, esta vez como presentadora de noticias, pero más allá de esa experiencia, se enfrentó a otro desafío: aprender el alemán. Aunque tenía compañeros que hablaban español; otros, inglés, era clave el idioma nativo para adentrarse más a esa nueva realidad.

Y como no todo es trabajo, en París dejó más que experiencias laborales. Allí conoció el amor, su actual esposo.



En Francia, ella también era corresponsal para otras cadenas internacionales como Caracol y la misma DW. Como toda una trotamundos, Ana María quería descubrir otras culturas y se le dio la oportunidad de ir a Japón, país donde vivió dos años.

"Aprendí mucho de ese país, entrañable, me fascina su cultura, es una cultura milenaria, una cultura que enamora, me ha traído la apertura de un blog porque todo lo que viví allí".

Ya con una nutrida experiencia, la comunicadora ecuatoriana buscó otro país, esta vez con miras a establecerse en él, y el escogido fue Reino Unido, donde reside desde 2018. Tratar de entender y explicar un proceso como el Brexit fue su reto inmediato al estar en Londres.



Mientras nos relata su labor cotidiana, Ana María estaba también preparando una salida en vivo de la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la entonces primera ministra británica, Theresa May.



Atentados en Francia, la boda real de Megan Markle y el Príncipe Harry; y la salida de Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, son algunas de las coberturas que recuerda. "Cuando recibí la notificación de que me iban a dar el acceso (a la sede diplomática ecuatoriana), lo que sentí fue pánico, una responsabilidad enorme porque yo sabía que iba a ser un evento en exclusiva, que tenía muy pocas horas para prepararme".

No todo es color rosa en esta historia, ella también ha atravesado momentos de flaqueza, al punto de pensar en que ya no puede más con todo y solo una persona le da alivio y fortaleza. "Todos estos logros, todo el camino ha estado lleno de momentos en los que te sientes que has fracasado".



La tecnología le ayuda a mantener la comunicación con su mamá Ana Salazar y con su hermano José María, ambos siguen su trayectoria en los videos de YouTube que sube la cadena internacional. "Cada vez que me siento un poco débil, me acuerdo de ella, de mi madre, e inmediatamente se me pasa todo eso".

Pero, ¿Tiene previsto, en algún momento, volver a Ecuador? Es algo que no descarta del todo, pero a mediano plazo.



Antes de continuar con la cobertura de la visita de Donald Trump, Ana María compartió un consejo con los seguidores de Ecuavisa.com. "La clave está en que es lo que pasa cuando te atreves a pensar que mereces esas cosas... Y luego solamente te queda esperar a ver cuál es el resultado".



Actualmente, Ana María trabaja en la BBC de Londres, abonando experiencia a una carrera en ascenso. (Ecuavisa)