Asambleísta Cristina Reyes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 60% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Enero 2018

“No me van a callar, no me importa la sanción económica”, aseguró la asambleísta del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, Cristina Reyes sobre la sanción impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por nombrarlos consejo de la alcahuetería.

En este sentido, afirmó que no cumplirá con la sanción y que se declarará en rebeldía.

Durante una entrevista en Frontal-Mente, conducido por Alfonso Pérez, indicó que el CAL ha tenido un triste papel. “A mí me están sancionando por mis decir en un canal de televisión y en mis redes que se habían convertido en un consejo de alcahuetería por archivar el juicio político contra Glas y Espinosa”.

La legisladora aseguró que se están cometiendo una serie de arbitrariedades por parte de quienes integran en el oficialismo en el CAL.

Serrano pasará a la historia

por dejar en vergüenza la AN

Reyes explica que en este momento el país está en una época donde no debe haber tintas medias “o estás en contra de la corrupción o eres un encubridor”.

Según Reyes, algunos legisladores del CAL tienen miedo de que la Asamblea Nacional vaya al fondo “en un baño de verdad” de todos los actos de corrupción.

Asimismo, indicó que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano pasará a la historia por dejar en “vergüenza” a la Asamblea, al no haber enjuiciado políticamente al exvicepresidente Jorge Glas, cuando ya se tenían todas las pruebas que lo involucraban en los actos ilícitos de los sectores estratégicos y en el caso Odebrecht.

Reyes indicó que el CAL retrasó todo el proceso para que la sentencia se diera cuando ya habían elegido nueva vicepresidenta.

De igual manera, apuntó que no sorprende la actuación de Serrano, ya que a su juicio, el titular de la AN tiene una agenda propia por haber sido parte de un "Gobierno corrupto".

"No van a salir inmunes ante la dureza de la opinión pública", aseveró al tiempo que indicó que la Asamblea quedó en entredicho por no enjuiciar a Glas.

"A mí me causa vergüenza como dejamos en impunidad la sinvergüencería”, aseveró.

PAÍS se une para cubrir la corrupción

La asambleísta reiteró que en Alianza País tienen evidentes problemas, sin embargo apuntó que se unen como un “puño” para cubrir y solapar la corrupción.

“Es difícil luchar contra estas actitudes sinvergüenza de esta gente que todavía nos gobierna, pero seguiremos luchando para tener una país libre de Correa”, acotó.

Correa debe responder al país

Más adelante, Reyes recordó que el tema de la preventa con PetroChina involucra directamente al expresidente Rafael Correa.

"Correa va tener que hacerse responsable por haber endeudado al país en su afán de seguir malgastando", dijo. (J/R)