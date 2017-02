Andrés Páez: ‘En esta elección se define: o recuperar el Ecuador, o convertirnos en Venezuela'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 56% (8 Votes)

Publicado el Martes, 14 Febrero 2017

El candidato a la vicepresidencia de la República por Creo, Andrés Páez Benalcázar, mantuvo un diálogo sobre varios temas que han concitado la atención de la opinión pública y respondió a algunos cuestionamientos. En entrevista en el programa ‘Frontalmente’ con Alfonso Pérez, el candidato detalló algunos de las tareas que cumpliría en caso de obtener el favor popular.

Páez lamentó las agresiones que se han vertido en contra de su vida familiar. Aseguró que tomará acciones legales en contra de quienes involucraron a sus hijos en supuestos escándalos y afirmó que la gente de bien “ha visto con asco” estos hechos. Recordó, también, su pasado en la Izquierda Democrática, a la que calificó como: “una experiencia importante”.

El candidato rechazó varias acusaciones, entre ellas, de supuestas vinculaciones con la C.I.A. y los Isaías. Afirmó que nadie ha podido documentar tales afirmaciones. Sobre su participación electora con Creo, enfatizó que es una contribución para que el país se levante. Aseveró que su binomio, Guillermo Lasso, ha generado 150 mil empleos en el sector privado. no dejó de mencionar que el Banco de Guayaquil ya no se encuentra bajo la gestión de Lasso y que; por los despidos de personal, deben responder los actuales administradores. “Esto no le resta credencial ética (a Lasso) para ser candidato a la Presidencia”, afirmó.

Entre las principales tareas que cumpliría al estar al frente de la vicepresidencia, se encargaría de la reinsitucionalización del país. ·”Hay que hacer una gran auditoría en el sector público”, aseveró.

En el plano económico, adelantó que será necesario sentarse con los acreedores del país para renegociar las deudas. Asímismo se promoverá la austeridad fiscal, con la eliminación de los “disparates del correísmo”. Ratificó además la sonada propuesta de Lasso de la generación de un millón de empleos y la derogación de 14 impuestos.

En temas laborales, afirmó que tiene un compromiso con los servidores públicos para no dejarlos en el desempleo. Señaló que se contará con la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se hará una reconversión laboral para áreas específicas donde se necesitará personal, como en las auditorías y se promoverá un empleo privado atractivo. Se mostró en contra de la estigmatización de sectores de otras banderas políticas, incluso con el partido de gobierno: “A la gente que sea empleado público y que tenga su corazoncito con Alianza País, tenemos que respetar y no estigmatizar”.

En cuanto a los denominados ‘elefantes blancos’, también manifestó algunas observaciones: La refinería del Pacífico será analizada por una comisión especial para resolver la viabilidad de la obra. “No podemos tirar a la basura 1500 millones de dólares”, aseveró. En cuanto a Yachay e Ikiam , se hará una redimensión y se usarían las instalaciones para más carreras. Y, respecto al edificio de la Unasur, propuso que se establezca allí ‘El Museo Latinoamericano de la Corrupción’.

De cara a las elecciones, Páez sostuvo que la tarea más importante del próximo gobierno es: “impedir que esta pesadilla se repita” y trabajar por un proyecto de Ecuador. Se mostró implacable con el tema de la corrupción y ratificó su intención de “ir a buscar personalmente” a los corruptos.

Anticipó que, desde su organización política, se harán todos los esfuerzos para evitar el fraude. Se designará un observador por mesa, seis coordinadores por recinto y ocho personas que harán recorridos en cada recinto, comentó

“Esta es la última oportunidad para el Ecuador. En esta elección se define: o recuperar el Ecuador o convertirnos en Venezuela”, concluyó el candidato. (DM)

