Ricardo Rivas, hermano de fotógrafo asesinado

Con una entrevista “humana”, lacerante pero enriquecedora a Ricardo Rivas Bravo, retomó Carlos Vera la cuarta temporada de su serie Ahora a Quemarropa en ecuadorenvivo.com. “Teníamos temor al principio de que decir cualquier cosa puediese afectar el retorno con vida de nuestros familiares”, fue la respuesta inicial del hermano de Paúl Rivas, uno de los 3 periodistas asesinados por narcoterroristas en Colombia y que fueron secuestrados en el Ecuador.

Basado en esta circunstancia, Ricardo Rivas, catedrático de 52 años en turismo, hotelería y gastronomía despedido por la UTE tras 27 años como profesor (solo le reconocieron 7 años) ratificó que no se trataba de un secuestro extorsivo sino político, por lo cual la UNASE no era el organismo más adecuado para negociar.

NO HUBO EXPERTO EN CRISIS

Carlos Vera le propuso a su invitado comenzar reconstruyendo la fecha y forma en que ocurrió el secuestro, tras las respuestas iniciales a su pregunta de por qué no hablaron entonces y lo hacen recién ahora. Fue entonces cuando Rivas hizo revelaciones sorprendentes:

-Por lo menos yo, en ese comité de crisis, no vi un experto en crisis.

-Nos dimos cuenta que no estaban preparados cuando nos dijeron que dar nombres de los secuestrados era para crímenes de lesa humanidad.

-Dijeron que fueron secuestrados en el puente de Mataje pero una autoridad dijo que fue entre el control y el pueblo.

-Ellos iban a realizar un reportaje sobre las condiciones en Mataje; no tenían una entrevista exclusiva pactada con Guacho.

-Mi hermano Paúl era muy cauto. Me lo ha ratificado su novia; no era de los periodistas que se arriesgan por una foto.

-Cuando se abra la información que es reservada se sabrá que no fueron secuestrados 3 o 4pm, sino entre 10 y 11am.