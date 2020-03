1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Marzo 2020

Por primera vez el periodista deportivo radial más influyente y respetado en el ámbito del fútbol ecuatoriano, Mario Canessa Onetto, enfrentó una entrevista “Ahora a Quemarropa” con Carlos Vera sin descomponerse ni callarse o guardarse nada. El tema dominante fue la preparación de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y su manejo por parte de la FEF que ahora preside Francisco Egas, célebre dirigente de U. Católica.

El Dr. Canessa expresó desear sin ambages el éxito de Jordi Cruyff pero aclaró que para eso no solo debía traer acá su sistema profesional de trabajo, sino también adaptarse al país y al medio. Reclamó sobre todo porque se comentó que una oferta del F.C.B. Barcelona de España, pudiera cortar en cualquier momento el contrato de Jordi Cruyff con la FEF. Pero lamentó más que a su Presidente, Francisco Egas, le haya parecido esto inevitable.

- Pero no es normal eso Mario?, le preguntó Carlos Vera.

A cualquier entrenador que le llegue una oferta mejor e irresistible, se le rompe su contrato cobrándole la cláusula respectiva.

- Hay que ver si la tiene. Y si hay contrato, respondió Canessa.

- Tú dudas?

- No lo he visto pero los directivos dicen que ya se lo mostraron.

Este trance de la entrevista es solo un ejemplo de la intensa, amena y diversa que resultó con un personaje que fue Ministro de Gobierno, banquero, jugó fútbol, es tenista, articulista de El Universo y puntal de un emporio radial llamado Radio Caravana y DIBLÚ.