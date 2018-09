1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 60% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Septiembre 2018

El analista financiero, Boris Lascano, afirmó que los depósitos en la banca han aumentado lo cual es bueno porque se traduce que se tiene dinero para prestar dinero. Cree que el Ecuador va a empezar a crecer a mediano plazo.

Sobre el emprendimiento, indicó que no será la mejor idea si no se sabe cómo ejecutarlo y terminará trayendo más problemas que beneficios a la larga. "No todos son éxitosos por falta de preparación. Es bueno tener ganas pero hay que sumarle conocimiento a ello", dijo.

En otro punto habló sobre invertir en la casa de valores. (PMB)