1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Julio 2018

Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, al comentar las perspectivas del mercado del petróleo a propósito del aumento de la producción por parte de Arabia Saudita atendiendo un pedido del presidente de los EEUU, Donald Trump, dijo que en Viena la semana pasada se aprobó liberar la producción a las tasas fijadas en el 2016.

Arabia Saudita venía produciendo muy por debajo de su tope establecido, ahora lo que hará es liberar ese tramo que no estaba produciendo. Otros países no podrán hacer eso por no tener la capacidad.

En cuanto a los precios -dijo- que cree que habrá un crecimiento sostenido leve entre los 65 y 70 dólares. (Telediario)