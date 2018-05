1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Mayo 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo carias observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; sin embargo, en general es un proyecto bastante bien concebido, aunque tiene una emisión fundamental: la mejor de las leyes no tendrá efecto real en la inversión si las discrepancias no las dirime un organismo internacional.

Entre las observaciones dijo que quitar rebajas de impuesto a la renta a algunas personas naturales es un discrimen; hay que aclara que los estímulos que se dan están bien -como concepto- no pueden implicar una competencia desleal a las empresas ya instaladas.

Sobre el Fondo de Contingencia -dijo- es para emergencias, crisis, para que la marcha del país no se detenga, no es para el pago de deuda.

Otra observación del burgomaestre hace referencia a la deuda contraída por los GADs (Municipios y Prefecturas) no puede ser parte de la relación del 40 % de la deuda pública versus el producto interno bruto (PIB), porque si no tienen garantía del Gobierno Central no pueden comprometer al Gobierno, y si la tuvieren, tampoco deben ser parte, porque el Gobierno Central le retiene el valor de las rentas que le corresponden a ese Municipio, Prefectura o Junta Parroquial. (Radio Cristal)

'Hay que preocuparse por Guayaquil

todos los días, no solo en época de elecciones'

“Esperemos que algún día el dragado se haga realidad, y no solo que se inicie sino también que se termine”, dijo el alcalde de Guayaquil, a propósito de las inundaciones en las partes bajas de la ciudad que se dan por la falta de dragado.

En clara alusión a las críticas hechas por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, de la obra social de la administración socialcristiana, Nebot -sin nombrar al prefecto-, dijo que siempre en épocas de elecciones dicen no hay, no hay aquello, pero cuando no hay elecciones de Guayaquil no se acuerdan para nada.

“Miran lo poco que no se ha hecho, pero no dicen nada de lo mucho que no han hecho, o de las pocas obligaciones que tenían que cumplir en muchísimos años; nunca dicen nada que cuando por arrimarse a la actitud del expresidente Rafael Correa se oponían a las grandes obras de Guayaquil, de eso no dicen nada”.

“No hay que preocuparse de Guayaquil en una elección, hay que preocuparse de Guayaquil todos los días; no hay que preocuparse de Guayaquil saludando un acontecimiento cuando antes se opuso; no hay que preocuparse por Guayaquil cuando no han hecho nada por la ciudad de Guayaquil …Hay que preocuparse por Guayaquil todos los días”, sentenció el burgomaestre.

Nebot dijo que todo esto lo dice con mucho respeto, “respeto a quien me respeta, pero la crítica injusta no la voy a tolerar, la voy a devolver con una crítica justa”.