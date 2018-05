Vicente Albornoz, analista

Detalles Publicado el Lunes, 14 Mayo 2018

Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas

Llevamos mes y medio desde que se anunció los lineamientos de los que sería un plan económico, eso fue el lunes 2 de abril", sin que se conozcan detalles del mismo. “Ahora, ¿cómo se ve el panorama?: se ve lleno de incertidumbre, porque no hay un norte en el manejo de la economía", afirmó Vicente Albornoz, analista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas.

Albornoz se preguntó acaso el Gobierno tiene un plan. Para el académico es muy difícil saber qué es lo que está pasado en el equipo económico del Régimen, "da la impresión de que no tienen idea dónde están parados, da la impresión de que niegan realidades evidentes".

El Gobierno ha hecho una cosa y muy positiva, durante el primer año de gestión: 'Ha dejado de maltratar a la empresas privada; ha dejado de insultar, de perseguirlas, y ha dejado de hacer cosas adicionales para hacerles la vida imposible. Eso es ya un avance'

Refirió que lo que se anunció el lunes 2 de abril, no fue un plan económico, solo fueron 18 ideas, la mayor parte de ellas eran sensatas. Por ejemplo: en ese momento se dijo que se iba a reducir el déficit del 5 al 2 % del producto interno bruto. Eso está bien, no suena nada mal, pero ¿cómo? Para lograr ese objetivo se necesitaba muchas medidas detalladas, pero nada de eso se ha dicho.

"A mí me la sensación que me da es que no saben a dónde quieren ir. La ministra (María Elsa Viteri) no tiene ni ida a dónde quiere ir, la ministra y su equipo". (Radio Majestad)