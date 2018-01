Walter Spurrier, analista económico

Detalles Publicado el Jueves, 18 Enero 2018

Las discrepancias no se hicieron esperar durante la reunión que mantuvo este miércoles el Gobierno con cuatro miembros del Foro de Economía y Finanzas, quienes acudieron a título personal debido a que no hubo a invitación a la agrupación sino directamente a los que asistieron.

Así lo manifestó el analista y miembro del Foro, Walter Spurrier, quien habló este jueves sobre las sugerencias que llevaron al gabinete económico para sacar al país de la situación en la que se encuentra, como que el Ecuador entre en la Alianza del Pacífico, se alivie el problema fiscal mediante la captación de inversión extranjera a través de la industria petrolera y minera, se reduzca el gasto público, entre otras.

No obstante, Spurrier indica que no hubo ningún compromiso por parte del Gobierno para asumir lo planteado en el encuentro, si habrán o no cambios en las medidas tomadas, por lo que "será el tiempo que determinará si fue fructífero el debate". (PMB/Video Teleamazonas)