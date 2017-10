1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Octubre 2017

El asambleísta Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), reconoció que la situación económica del país es bastante sensible, pues no solo un problema económico o monetario, es un tema fiscal.

"El camino no es más deuda ni más impuesto". Para Kronfle el problema fiscal está no en los ingresos permanentes, que son impuestos y aranceles, cubren los gastos permanentes que son los salarios, ahí hay un superávit fiscal. En donde está el problema es en los ingresos no permanente (petróleo), y eso se soluciona con más producción petrolera, reformas a los contratos petroleros, cambios en la comercialización, y delegar al sector privado, vía alianza público privada el plan anual de inversione, que son alrededor de 2.000 a 3.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura que el sector privado las podría asumir". (Ecuavisa)