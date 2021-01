1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Enero 2021

Larry Yumibanda, analista, al comentar las propuestas electorales de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 7 de febrero, refirió que en los fondos tenemos una economía en terapia intensiva, con un decrecimiento del - 9 % en el 2020 y se proyectan crecimientos pequeños para el 2021.

Lo primero con lo que tiene que lidiar el próximo presidente es con el presupuesto fiscal, buscar las fuentes de financiamiento para cubrir el gasto público. Dijo que de las propuestas de campaña le sorprende que se quiera regresar a las viejas prácticas de meterle las manos al Banco Central del Ecuador (BCE).

Yumibanda relaciona a la propuesta del candidato correísta Andrés Arauz de entregar 1.000 dólares a un millón de familias. En términos legales podría parecer viable a través de la intermediación financiera, pero lo que no se puede hacer el BCE es entregar recursos al Gobierno Nacional para que entregue transferencias monetarias no reembolsables, que significan subsidios, "eso no puede hacer el gobierno central con recursos de la banca privada". (jtr)

