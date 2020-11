1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Noviembre 2020

Luis Trujillo, de la Cámara de Pesquería, a propósito del informe del Parque Nacional de Galápagos sobre la pesca ilegal de la flota pesquera, dijo que realmente lo que está pasando es que este tema tiene tintes políticos, porque el Parque y otras instituciones y ONGs internacionales están buscando, desde la presencia de los barcos chinos, desesperadamente ampliar la reserva marina de 40 a 80 millas marítimas.

Como los informes no le favorecen, salen con esta novedad de que existiría desde el 2018 un total de 136 embarcaciones que han ingresado ilegalmente a la reserva. Pero lo que no dice -dijo- es que en ese listado están barcos que han entrado a la reserva marina por daños de máquinas, dejar enfermos, etc.

Mencionó que han pedido la lista de esos 136 casos, con nombres de los barcos, matrículas, y la razón del supuesto ingreso ilegal. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa