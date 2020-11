Felipe Ribadeneira, exportador

Detalles Publicado el Viernes, 13 Noviembre 2020

Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, a propósito de las conversaciones entre los EEUU y Ecuador alrededor de un acuerdo comercial, destacó el trabajo en equipo en la consecución de objetivos. Dijo que se ha elaborado un plan nacional de exportaciones que será entregado a los candidatos presidenciales, una hoja de ruta de largo plazo.

"El único futuro real y tangible que tiene son las exportaciones no petroleras". Ahora, no son soluciones mágicas, no se dan de la noche a la mañana, se tiene que pensar en construir una estrategia como país basada en las exportaciones no petroleras de aquí a 10-15 años". (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv