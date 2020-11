1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (5 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

Walter Spurrier, analista, al comentar la preventa petrolera con China, dijo que esto es una consecuencia de la incapacidad del Gobierno para poner orden en las finanzas públicas; estamos es una situación fiscal absolutamente desastrosa por no haber cortado a tiempo el gasto corriente. "China solo nos va a prestar dinero si presentamos el petróleo como garantía (la preventa), lo ideal sería no hacerlo, pero si no lo hacemos se cae esa fuente de financiamiento”.

Ahora, acudir a los mercados internacionales para conseguir financiamiento -dijo- que este momento esa opción no es viable, el riesgo país está por los mil puntos; acabamos de refinanciar los bonos soberanos, así el mercado no tendrá apetitos por deuda ecuatoriana. (jtr)

Fuente. video/Ecuavisa