Detalles Publicado el Jueves, 29 Octubre 2020

Andrés Robalino, presidente de la Cámara de Industriales de Cuenca, se quejó de la alta tramitología a nivel gubernamental y municipal, esto dice se traduce en la no reactivación económica y no generación de empleo. "Si no se soluciona la tramitología en el país, no podemos crear empleos. Así de sencillo".

Esta situación -dijo- se complica fuera de la capital, porque a más de la alta tramitología también hay una alta carga de centralización, agregó. (jtr)

Fuente: video/Ecuador tv