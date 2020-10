1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 27 Octubre 2020

El exvicepresidente Alberto Dahik, al comentar la coyuntura económica, dijo que es hora de dejar "el tonteo" y entrar en reformas estructurales profundas para caminar por el camino correcto, acompañadas de medidas de corte social.

Dijo que de nada vale poner más impuestos si no hay cambios en la legislación laboral para que la economía pueda crecer; tampoco si no se elimina la asfixia regulatoria de la burocracia; no sirve sino se apoya a la minería a gran escala para que sustituya las divisas petroleras; también falta una profunda reforma a la seguridad social.

"Ya no hay espacio para el tonteo", apostilló.

Fuente: video/Ecuavisa