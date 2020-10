1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 20 Octubre 2020

La abogada Lorena Espinoza, vinculada al caso Singue por haber sido coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables desde octubre de 2011. Al momento de asumir el cargo le tocó -por ley- integrar el Comité de Licitación Hidrocarburífera (Colh), mismo que ya había aprobado la fase precontractual de una ronda petrolera que incluía al bloque petrolero Singue. "Ya estaba todo el trabajo de licitación hecho".

Explicó que se dio la negociación de la tarifa sobre la ella no pudo intervenir porque no le correspondía cuestionar las decisiones técnicas y económicas, sino verificar el paso a paso en materia legal. Su persona, reitera, no participó en la licitación. "Como abogada no tenía esa competencia".

Asegura que de haber tenido conocimiento de alguna irregularidad, de un peculado, por "principios" se fuese retirado del cargo e introducido una denuncia ante la Fiscalía.(PMB)