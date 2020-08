1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Agosto 2020

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, al comentar la preventa petrolera, manifestó que no hay ningún contrato, y el informe al que se hace referencia es uno de varios, entonces "al no haber contrato, no hay perjuicio, no hay nada, todo esto es un proceso de análisis".

Explico que los contratos petroleros de largo plazo y los contratos spot no son comparables entre sí, "ahí está el error del informe, porque si una persona parte de una base falsa el informes es falso, así de sencillo". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa