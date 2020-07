1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Julio 2020

El director general de Cordes, José Hidalgo, califica como una noticia positiva para el país el acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos ecuatorianos, ya que implica un alivio importante en las necesidades de liquidez del Gobierno para este y los próximos años.

A su juicio, la renegociación da la ventaja de no comprometer activos estatales y que los flujos de la deuda no estén sujetos a una eventual recuperación del precio del petróleo, que los pagos de la deuda no aumenten por este concepto. "Pagar los más de $300 millones de dólares en marzo permitió llegar al acuerdo", dijo.

Además, se pronunció sobre las condiciones del Fondo Monetario Internacional.(PMB)

Video de Teleamazonas