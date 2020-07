1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Julio 2020

El presidente del Directorio del Iess, Jorge Wated, a propósito del pago de pensiones jubilares, explicó que el no pago de parte del Gobierno a la seguridad social genera un problema de liquidez, eso no quiere decir que el Iess no tendrá los recursos para pagar las pensiones en el tiempo, pero un no pago provoca un efecto de liquidez y lo obliga al Iess utilizar sus reservas para cubrir el fondo de pensiones.

El tema pasa, también, porque los jubilados reciben 14 sueldos al año, incluyendo los dos décimos, pero los aportes de los afiliados alcanzan para 12 sueldos. Ahora, hay una resolución de la Corte Constitucional que obliga al Iess encontrar una fórmula para financiar esos rubros. Según Wated, la opción es que ese financiamiento salga de los afiliados, por lo que se estudia la forma que tenga un menor impacto. Además, se estudia un recorte en los gastos operativos del Iess. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa