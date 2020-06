1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Lunes, 08 Junio 2020

Augusto de la Torre, asesor económico del Gobierno, refirió que el problema económico del país pasa fundamentalmente por lo político principalmente. Sin embargo, insistió que en lo económico el recorte del gasto en 4.000 millones no es suficiente, "vamos a necesitar más, porque la caída del ingreso es mayor".

Para el burócrata internacional "la nómina sigue siendo el candidato para el recorte más importante, pero no se ha podido viabilizar ese recorte". Ahora, como se han encontrado barreras política lo único que hay es recortes temporales de jornadas. Yo me temo que eso no será suficiente".

De la Torre dice que no hay suficiente entendimiento para que el Gobierno pueda empujar políticamente una necesidad que es económica. (jtr)

