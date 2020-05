1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 19 Mayo 2020

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó este martes que la reducción de la jornada laboral a los empleados públicos de dos horas busca paliar la caída de ingresos por cerca de los 8.000 millones de dólares y que obliga a tomar decisiones por el lado del gasto en masa salarial.

Se harán desvinculaciones con la terminación de contratos ocasionales (que no se van a poder renovar) en áreas no prioritarias y en labores que no volverán, dijo el funcionario al manifestar que con ello se prevé una reducción del gasto en 900 millones de dólares al cierre del año.

Asegura que con la optimización de gasto público se podrá garantizar la protección a quienes más lo necesitan. "Son decisiones responsables conforme lo necesita el país ahora".

Además, explicó cómo se dará la liquidación de empresas públicas, entre esas TAME, y la liberación del precio del combustible. Así como habló del apoyo con financiamiento por parte de organismos multilaterales.

Por otro lado, expuso que el acuerdo entre las partes planteado dentro de la Ley Humanitaria está acompañado de un fondo y de un nuevo programa de créditos llamado “Reactívate Ecuador”. Son USD 1.000 millones para impulsar la productividad, reactivar la economía y preservar el empleo. (PMB)

Video de Teleamazonas