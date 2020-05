1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, mencionó que las dos leyes presentadas en la Asamblea Nacional (Ley de Apoyo Humanitario y Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas) no son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. Para el banquero la economía ecuatoriana requiere de reformas estructurales en muchos campos: laboral, mercado de capitales, combustibles, previsional, entre otras. Todo esto acompañado por un achicamiento del tamaño del Estado.

Anticipó que el movimiento CREO votará en contra de nuevos impuestos para las empresas en la Asamblea Nacional. "Esta crisis no puede ser pagada por empresas que están cerrando puertas, despidiendo personal y que no pueden asumir otro peso más en esta crisis económica y sanitaria".

Para Lasso los impuestos deben ser pagados por lo que más ganan, esto es 50.000 dólares anuales hacia arriba, pero no por la clase media, no por la clase trabajadora y no por las empresas pequeñas y medianas. (jtr)

