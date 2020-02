Oswaldo Landázuri, empresario

Detalles Publicado el Miércoles, 26 Febrero 2020

Oswaldo Landázuri, empresario metalmecánico, al comentar sobre un eventual acuerdo sobre comercio e inversiones con los Estados Unidos tras la cumbre Trump-Moreno, dijo que esto pasa por no tener duda de que se tiene que firmar dicho acuerdo, pero también hay que tener presente que ningún acuerdo -que es una herramienta de desarrollo- va a tener el efecto y la profundidad desea si es que el país no realiza los cambios necesarios.

Alertó que sino se hacen los cambios, los ajustes, puede pasar algo parecido a lo ocurrido con la Unión Europea tras la firma del acuerdo, esto es que las exportaciones bajaron, las importaciones subieron en el 2019.

"Mientras estemos plagados de impuestos, no entendamos que somos el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con EEUU, estas herramientas no surten el efecto esperado". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa