1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Febrero 2020

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, mencionó que octubre fue un momento muy grave para el sector florícola. La paralización en algunas fincas fue por 12 días, tiempo en los que no se pudo despachar la flor al destino no pudieron trabajar de manera continua. El resultado ha sido, en la mayoría de los casos, una

flor no muy buena, aunque es exportable.

Ahora el nuevo coronavirus también ha afectado la exportación de flores a China, en especial en las celebraciones por el nuevo año chino, muchas fincas vieron cancelados sus pedidos. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv