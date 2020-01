1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Enero 2020

Francisco Swett, exministro y decano de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, al referirse a la dolarización vigente en el país desde hace dos décadas, recordó que sin la dolarización Ecuador hubiera estado en la misma situación de Venezuela y Argentina.

Según Swett, la dolarización por sí misma no es la que produce milagros, este sistema cambiario no es la panacea ni tampoco por el simple hecho de tenerla no convierte a ningún país en otro Estados Unidos. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa