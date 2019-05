1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 30 Mayo 2019

Con el terremoto del 2016, el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Portoviejo se afectó en todas sus áreas, desde su estructura, equipos, mobiliario, instalaciones, hasta sistemas de servicios básicos; hubo humedad en varias áreas y proliferación de hongos.

Eso es lo que detalla un informe elaborado por funcionarios del IESS en agosto del 2017, que señala que “la estructura no cumple con las normas técnicas, pues no ha tenido ningún mejoramiento ni repotenciación en estos años, por lo que ya no cumple con los estándares exigidos actualmente para los servicios de salud”.

El documento agrega que la necesidad de espacio es una gran limitante dentro del hospital, pues no cuenta con una bodega adecuada y otros espacios.

Persiste. Antonio Sánchez, traumatólogo del hospital, señala que el problema se ha agudizado porque tienen más especialidades médicas, pero no se ha aumentado el número de consultorios.

De hecho, afirma que en los consultorios donde atienden a los pacientes ni siquiera cuentan con lavamanos ni baños; mientras que en otros aún hay hongos.

Trabajos. Marcelo Cadena, director administrativo de esta casa de salud, reconoce que el hospital, cuyo diseño data desde hace unos 40 años, ya cumplió su ciclo por la demanda de afiliados.

Acerca de la presencia de hongos en ciertos consultorios, señala que se tomaron varias medidas para eliminarlos, entre ellas se instaló porcelanato en las paredes.

Presupuesto. Cadena dice que desde hace dos años se viene realizando un reajuste económico en el presupuesto del hospital. “Estaba de $ 50 millones y desde hace dos años se viene bajando”, señala.

Este año, el presupuesto del hospital del IESS Portoviejo es de $ 32 millones, el 64 % de lo que se manejaba hace dos años. (Con información de El Diario)