Detalles Publicado el Martes, 28 Mayo 2019

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, asevera en entrevista con Sonorama, que el gobierno ha venido cumpliendo el mandato del FMI, como por ejemplo el despido de los trabajadores.

Destaca que desde el 2017 a la fecha son cerca de 230 mil plazas de trabajo que se han perdido de pleno empleo.

"En el sector púbico se mantiene el tema del despido de los trabajadores y ahora una reforma laboral pedida por el FMI que supone ir a modalidades de precarización de las condiciones de trabajo", dijo.

Asimismo, indicó que estas reformas no son un acuerdo. "Edgar Sarango deberá responder por sus actos, no puede haber una acuerdo porque el empresario dueño del capital impone sus condiciones".

Según Erazo, lo que busca el empresario es aprovechar la oportunidad para garantizar "sus jugosas ganancias" sobre la base de la sobreexplotación laboral.

"Los empresarios dicen: ahora como no tienen trabajo tienen que laborar como yo digo, como a mí me conviene y no sobre la base del interés común, por eso nos quieren imponer esta reforma que elimina elementos muy importantes para los trabajadores", asevera.

Comunicó que "para que se respeten los derechos de los trabajadores" irán a una huelga general si el gobierno insiste en seguir este mandato del FMI.