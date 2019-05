1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 26 Mayo 2019

“No lo piensen más, empresarios honestos del país, inversionistas internacionales. No lo piensen más emprendedores de todo tamaño. Socios y aliados del desarrollo económico. Muchos ya han empezado a cultivar y cosechar las oportunidades que nuestro país ofrece. Y ustedes no deben quedarse atrás”.

Con estas palabras, Lenín Moreno, presidente de la República, quiso hacer un llamado para que el sector privado sea el principal motor del crecimiento y la generación de empleo. Lo hizo el viernes, durante su mensaje a la Nación por los dos años de su mandato.

Para Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el mensaje está lleno de buenas intenciones, ofrecimientos, arengas, pero pocas señales concretas y efectivas para la economía. “Aplaudimos los buenos propósitos, pero no fue más allá de un lindo discurso”, dijo.

Por su parte, Diego Olmedo, economista y empresario, explicó que el Presidente no mencionó los temas estructurales para impulsar el empleo y la inversión. “Se anunciaron pequeños pasos positivos, como la ampliación del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, o la devolución de IVA y el ISD para exportadores. Pero, por ejemplo, el grueso de la reforma laboral es una incógnita”, acotó.

Según datos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con los que concordó Olmedo, la única vía eficaz de llegar al ‘Ecuador con trabajo para todos’ del discurso de Moreno sería con un crecimiento económico sostenido del 3% al 4% durante al menos 5 años.

Para eso, las 1.000 empresas más grandes que operan en el país deberían invertir 3 millones anuales hasta 2021, pero eso es misión casi imposible si “existe una demanda decreciente de los hogares, un mercado laboral informal del 62% de la PEA, costos laborales altos y un desplome de la inversión pública”, añadió Olmedo.

En detalle

Para un crecimiento sostenible se debería alcanzar una inversión del 36% del PIB, entre pública y privada. El sector privado está alcanzando el 25%, pero el público no llega al 10%, y sigue cayendo.

“Estamos volviendo a una economía de compensación, de trueque, donde el Estado busca aliviar el peso de sus deudas a proveedores con cruce de facturas con el SRI o de pagos con el IESS”, afirmó Olmedo, sobre otra de las propuestas de Moreno.

Además, acotó que sería una medida parche, que genera liquidez a corto plazo, pero que no impulsa las inversiones a mediano y largo plazo. Por su parte Albán, aunque concede que se pueden hacer cruces con el SRI, en el caso del IESS sería un error gravísimo que mermaría la liquidez y las finanzas, de por sí muy afectadas, de esa institución.

“Para que los inversionistas no pierdan tiempo, el Gobierno debe formalizar su discursos y no seguir publicitando proyectos sin vías claras, como el Tren Playero o el puente 5 en Guayaquil. Además, debe haber una real austeridad en el gasto corriente. No podemos esperar más”, concluyó. (La Hora)