La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, suspendió el cobro de peaje en la vía Intervalles, que corresponde las vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu. La Prefrectura indicó que se debe al estado en que se encuentra la carretera. Foto: El Comercio

Por medio de un comunicado, Paola Pabón, indicó que las "condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público".

La resolución suscrita abarca a toda clase de vehículos.

Estos son los artículos de la resolución:

Art. 1.- Suspender la recaudación del peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu, "Intervalles", a toda clase de vehículos, a fin de prevenir la afectación de la movilidad humana y la afectación de los derechos de los usuarios preceptuados en la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 2.- La coordinación de la Autopista General Rumiñahui e Intervalles se encargará de la ejecución de la suspensión de la recaudación del peaje que se dispone en el artículo anterior; y la Dirección de Gestión Financiera gestionará las medidas de ajuste presupuestario que correspondan a la disminución de los flujos financieros de la recaudación del peaje.

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, notifíquese por Secretaría General a la Dirección de Gestión Financiera y a la Coordinación de la Autopista General Rumiñahui e Intervalles.

La prefecta de Pichincha indicó que los trabajos en la vía Intervalles durarán tres días y en ese lapso no se cobrará peaje.

URGENTE⛔️ he decidido suspender el cobro del peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu desde hoy en vista de las condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público! ✅ @PichinchaGob @pichinchauniver pic.twitter.com/JXhOQWA4JI