Expreso de Guayaquil

Sábado, 08 Diciembre 2018

Las autoridades ecuatorianas se mostraron ayer satisfechas por el acuerdo alcanzado ayer en Viena entre la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, para recortar la producción petrolera en 1,2 millones de barriles diarios durante el primer semestre de 2019. Para Ecuador, como país miembro de este organismo, este recorte significaría mermar en un 2,5 % su oferta.

“Tras un análisis complejo, en Viena hemos logrado un consenso entre países #OPEP y No OPEP, para recortar 1,2 millones de barriles de petróleo por día”, comunicó en la red social Twitter el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Carlos Pérez. Minutos después de la reunión, el ministro precisó que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortarán un 2,5 % de su producción con respecto a su nivel de octubre. Por su parte, los nueve países No OPEP del acuerdo recortarán algo menos, cerca del 2 %, en su mayor parte procedente de Rusia.

Exentos del acuerdo pactado quedan importantes productores como Irán (bajo sanciones de Estados Unidos), Venezuela y Libia, que tienen problemas para mantener su producción actual.

Con este compromiso, que según analistas parece ser suficiente para mantener durante los próximos meses el equilibrio en el mercado, los productores reaccionaron a la fuerte caída de los precios desde octubre, cuando perdieron casi un tercio de su valor. Tras el anuncio, los precios del crudo WTI, de referencia para Ecuador, experimentaron una subida del 2,18 %, tras cerrar a $ 52,6 el barril.

Lo que busca la OPEP y sus aliados es que los precios del barril vuelvan a recuperarse, tras una progresiva caída motivada por la sobreproducción de campos norteamericanos. Un menor bombeo repercutiría en los suministros petroleros, generaría una menor oferta y, por ende, la sobrevaloración del crudo. Un resultado que beneficiaría a Ecuador, que planifica un 2019 con ingresos petroleros estimados en $ 58,29 por barril.

Con una producción algo superior al medio millón de barriles diarios, el país es uno de los miembros más modestos de la OPEP, grupo liderado por Arabia Saudí, que bombeará en enero próximo 10,2 millones de barriles por día.

No obstante, su producción diaria aún se sitúa por debajo de la cuota nacional asignada en el 2016, y por ello un 2,5 % no generaría un mayor efecto; más aún cuando expertos prevén que el país tendrá dificultades para alcanzar sus metas de producción para este y el próximo año.

El plan inicial del Gobierno era cerrar el 2018 con un promedio de 540.000 barriles diarios. Para el 2019 el reto sería llegar a los 560.000, basados sobre todo en la expectativa de explotación de los campos del Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

Pero una producción por día que (hasta octubre) terminó en 513.418, ya es una señal para saber que el país tendrá dificultad en lograr lo que se ha propuesto. Esto, explica René Ortiz, experto petrolero, en parte se debe a la dependencia económica que aún tiene Petroamazonas para seguir con sus proyectos. “Petroamazonas depende de cómo el Ministerio de Finanzas le entregue los recursos económicos que requiere para seguir produciendo”. De ahí que una alternativa, sugiere, es que el Gobierno acelere el proceso de concesión de algunos campos como el Sacha (provincia de Orellana), para que sea el sector privado el que invierta el dinero que no tiene el Gobierno. (Expreso)