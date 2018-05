1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 28 Mayo 2018

La directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE), Diana Salazar, aseguró que el Gobierno Nacional cuenta con estrategias definidas para enfrentar el lavado de activos y se refirió a los planes para la prevención de este delito en el país.

"La corrupción, el tráfico de sustancias o cualquier actividad ilícita que genera recursos es susceptible de lavado de activos", afirmó en entrevista con Andes.

¿Cuáles son las acciones de la Unidad de Análisis Financiero en cuanto a la prevención, combate y erradicación del lavado de activos?

De conformidad con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos, la UAFE tiene su accionar bajo esos tres ejes. En el primero, en el nivel de prevención, estamos reforzando la capacitación a los sujetos obligados, estamos realizando dichos programa y esperamos capacitar a un universo de 5.000 personas, para finalizar este año, a diferencia de 2017 en donde se capacitaron exclusivamente a 500 personas durante todo un año. Vamos a multiplicar por 10 estas capacitaciones.

Bajo el eje de detección estamos trabajando en fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y asistencia técnica a nuestro personal, de tal manera que nosotros tengamos capacidad de generar reportes de manera más eficiente y más rápido, y en el tema de la erradicación estamos dando cumplimiento a lo que establece la ley. Vamos a participar como sujetos procesales en aquellas causas que se hayan iniciado por lavado de activos, presentando las respectivas acusaciones particulares con miras a obtener una reparación integral, que puedan luego ser invertidos en planes de prevención, detección erradicación de estas conductas.

¿Quiénes son "sujetos obligados"?

Los sujetos obligados son todos aquellos actores de la economía que por ley tienen que reportar de las actividades financieras que van realizando en el giro o actividad económica que ellos desarrollan. Por ejemplo, el sector minero, el sector inmobiliario, el sector automotriz, todas aquellas actividades económicas que representan riesgo. El sistema financiero, por ejemplo, a través de las cooperativas, las fiduciarias. Son 13 los sectores que son obligados y esperamos también como parte de la prevención sumar a cuatro sectores durante en este año.

¿Qué sectores serían los que se van a sumar a la prevención?

El sector minero, comercializador de oro, de transportadores de valores y otros dos sectores que estamos analizando.

¿Cómo se detectan las operaciones "inusuales"?

El sistema financiero, al ser un sujeto obligado, representa un alto riesgo porque podría verse envuelto en que personas sean naturales o jurídicas quisieran realizar operaciones de lavado de activos. Entonces, las entidades tienen que prevenir estos hechos incorporando medidas que les permitan identificar y midiendo los riesgos para evitar este hecho.

Una operación puede ser inusual pero no puede ser injustificada. Usted ha comprado o ha vendido un bien inmueble, entonces recibe a través de su cuenta corriente o ahorros una transferencia por 100 mil dólares. Ese dinero podría ser inusual porque no corresponde a su transaccionalidad del día a día.

Porque usted apertura una cuenta con un umbral, a partir de sus actividades económicas, su ingreso mensual es 10.000 dólares, pero por esta única ocasión recibe estos 100 mil dólares. Esta podría ser una operación inusual. En ese momento la entidad financiera le solicita los justificativos y pregunta por qué ha recibido esta operación o esta transferencia. Sin embargo, si no la puede justificar, ahí se vuelve inusual e injustificada.

Porque pueden existir operaciones que sean inusuales pero que son justificadas. Por ejemplo, es producto de la venta de un terreno que vendí, que recibí de herencia. Pero hay operaciones que de la nada aparecen con fondos y que no pueden ser justificados o la justificación es insuficiente.

Una vez que nos reportan comenzamos a hacer un análisis estratégico y no solamente nos fijamos en esa transaccionalidad sino que hacemos un análisis global del comportamiento de transacciones de la persona a nivel general.

Esto permite también encontrar dinero que haya sido producto de corrupción

De hecho la corrupción es uno de los delitos determinantes porque todas las actividades ilícitas que generan recursos tienen que ser objeto de nuestro análisis. En el lavado de activos, el concepto es dar la apariencia de legalidad a aquello que haya sido obtenido de manera ilícita. Por eso está la corrupción, está el tráfico de sustancias o cualquier actividad ilícita que genera recursos es susceptible de lavado de activos.

El Fiscal de Colombia dijo que iba a entregar una lista de los bienes de las FARC en nuestro país. ¿Existe algún avance en este sentido?

En un evento que tenía que ver con Fiscalía escuchamos también esas declaraciones del Fiscal General de Colombia y me puse en contacto con personal de Fiscalía para solicitar que compartan la información y coadyuvar en la identificación o el relacionamiento que podría existir. Pero me manifestaron que todavía no recibían oficialmente la información y que cuando puedan contar con información verídica me iban a compartir, hecho que no ha ocurrido hasta ahora.

He solicitado se le pida de manera oficial que se le requiera al nuevo Fiscal General la posibilidad de compartir esta información, en aras de coadyuvar con algún tipo de análisis que pueda a su vez servir para que Fiscalía realice su trabajo de mejor manera.

¿Cómo se podría identificar los presuntos bienes de la guerrilla en el país?

Para eso se va a requerir el trabajo conjunto no solamente de Fiscalía, sino de otras entidades que podrían colaborar con esta identificación. Hay que coordinar con las instituciones, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana, todas las entidades del Estado que desde sus competencias puedan proveer de información y se vaya haciendo un análisis estratégico. Así se manejan los casos, no específicamente el relacionado con la guerrilla, sino casos que hemos tenido relacionados con minería, actividades provenientes del narcotráfico. Hay que ir haciendo un plan de investigación para ir estableciendo si han estado o no inmersos en estas actividades.

Ante la Asamblea Nacional, Fernando Carrión, docente de la Flacso, indicó que el monto del lavado de dinero en Ecuador llegaría a los 4.000 millones de dólares. ¿Se podría confirmar esta cifra?

Son estudios muy respetables. Vienen desde el sector de la Academia, pero son estudios que hasta cierto punto son sectorizados, dependiendo del análisis que hayan realizado cada una de las personas que establecen estas cifras. La UAFE no podría llegar a establecer un monto de lavado, todavía. Estamos solicitando implementar una evaluación nacional de riesgos, que le permita al país conocer de manera oficial todas estas cifras, porque vamos a hacer un análisis global, totalizado de todas las actividades que representan riesgo, y cómo se ha ido manejando para llegar finalmente a establecer, quizá, un monto.

¿Qué se está haciendo en Ecuador para prevenir el testaferrismo?

En el testaferrismo pasa algo curioso. Mucho depende de la voluntad del sujeto que está prestando su nombre porque no va a venir mañana un compañero y decirle "voy poner este vehículo a tu nombre". Sí pero ¿por qué para adquirir un bien necesita la firma de la persona?. Entonces siempre va a pasar por la voluntad de la gente. Lo que necesitamos es concienciar a las personas para que no se presten para este tipo de actividades porque pueden ser sancionadas, van a pagar con cárcel y además de recaer en actividades relacionadas con el lavado de activos.

El tema de prevención es amplio. No solamente está direccionado al lavado de activos y al financiamiento de delitos o del terrorismo. Por eso los temas de capacitación son para los sujetos obligados para que prevengan cualquier actividad ilícita, a todo el abanico de delitos determinantes o generadores.

Por ejemplo, una persona va a una concesionaria y quiere comprar un vehículo de 200 mil dólares en efectivo. A menos que diga que se ganó el pozo millonario o tuvo esta herencia, ¿qué posibilidades tiene de comprar estos vehículos de alta gama?. Pasa también por los sujetos obligados, que ellos se concienticen y que informen cuando existen estas actividades porque a ellos llega el agente corrupto. El agente del testaferrismo, el que quiere lavar el dinero, va a ellos, no viene a la UAFE. Va a los sujetos obligados y ahí quiere realizar las operaciones y ahí que deben de valorar el prestigio de su compañía, de su empresa, de no prestar o verse envueltos en estas actividades ilícitas o vender un vehículo, hay que ir valorando esto. (Andes)