1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 01 Mayo 2018

El Embajador en Washington llegó a la sede diplomática en enero. Desde entonces ha trabajado para “refrescar” la relación bilateral con Estados Unidos.

Precisamente la última semana de abril se firmaron dos nuevos convenios de cooperación en seguridad.

¿Cómo se encuentra la relación con EE.UU.? ​

Desde que el presidente Lenín Moreno asumió el poder habló de refrescar las relaciones internacionales y, obviamente, la relación Ecuador-EE.UU. tiene un lugar predominante. Yo me he empeñado en seguir sus lineamientos.

¿Cómo ve Washington el accionar del Gobierno?

El accionar de diálogo, apertura y lucha frontal contra la corrupción ha sido bien apreciado. La Embajada logró sensibilizar a EEUU y ellos han mostrado una excelente disposición a apoyarnos. Más cuando, en las últimas semanas, nos hemos visto trágicamente afectados por la violencia en la frontera norte.

¿En qué trabaja ahora la Embajada?

Hemos logrado varios objetivos que pueden señalarse. Desde la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias, que es una excelente señal de confianza. También tuvimos la visita de Thomas Shannon, subsecretario de Estado, para directamente ratificar al Presidente el compromiso con Ecuador.

¿Cuál ha sido el impacto de estos dos hechos?

Esto ha abierto una serie de posibilidades de cooperación, dentro de un absoluto respeto mutuo a la soberanía de los dos Estados, a pesar de las inevitables asimetrías. Se han despertado, así, algunos proyectos de convenios que estaban ‘durmiendo’ y, entre esos, los más inmediatos se firmaron la semana pasada.

Fueron convenios de cooperación en seguridad.

Están relacionados con el combate al narcotráfico. Ecuador ha sido, tradicionalmente, un país que ha combatido, con eficiencia y eficacia, al narcotráfico. Como prueba están las capturas importantes de droga.

Sin necesidad de que haya imposiciones de ningún país, sino por el cumplimiento de los compromisos internacionales y la propia vocación del país. Esto ha sido así al margen de cualquier Gobierno. Y la sensibilidad y actitud abierta del presidente Lenín Moreno han promovido estos dos convenios iniciales y hay otros que van a seguir siendo suscritos.

¿En cuántos convenios están trabajando?

Decir un número sería precipitado. Estamos estimulando convenios en el ámbito cultural y en otros temas, ya que la relación con EE.UU. ha estado prácticamente ‘bronqueada’. Por eso la Embajada se ha empeñado en abrir nuevos espacios, que se han motivado por la nueva realidad que transita el Ecuador con el presidente Moreno.

Además de la cultura, ¿en qué otros temas se analizan nuevos convenios?

Hay temas de cooperación técnica, que serían de enorme utilidad para Ecuador, como la enseñanza del inglés. Tenemos otros que, inclusive, incorporan el tema de la extradición. Y la Embajada está trabajando con bastante éxito, espero que pronto haya otros convenios que se firmen, para recuperar un poco el tiempo perdido en la relación.

¿Temas de extradición?

Como conoce la opinión pública, existe el empeño del Presidente en la lucha contra la corrupción y hay una cantidad de personas y autoridades de distintos niveles y rangos que se han exiliado en EE.UU. y están fugados de la Justicia.

¿Cómo Pedro Delgado y Carlos Pólit?

Todos ellos. Entonces, la Embajada está trabajando en la extradición de estos compatriotas que están llamados por la Justicia ecuatoriana. Ahí también hemos encontrado un buen ambiente en EE.UU., pero Ecuador tiene que hacer lo suyo, para que las solicitudes sean elaboradas de acuerdo con la ley estadounidense y el convenio de extradición que ya existe.

¿Y el tema económico?

Hemos tenido reuniones con el sector privado de Estados Unidos, que ha mostrado mucho interés. Las inversiones son indispensables y el comercio exterior es clave para que entren divisas al Ecuador y se pueda sostener la economía. Los resultados son alentadores y estimulan la relación bilateral.

¿Hay acciones próximas en ese ámbito?

El 30 de mayo habrá una reunión muy importante en Quito, del Council of the Americas, que por primera vez o al menos en 10 años no se ha hecho en Ecuador. Es una cita de las principales empresas y centros de pensamiento, que se reúnen anualmente en una capital latinoamericana. Participarán el presidente Moreno y distintos ministros. Fuente: El Comercio