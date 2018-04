1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 16 Abril 2018

La Empresa Pública de Hidrocarburos, EP Petroecuador, adjudicó a la compañía GLENCORE LTD. la importación de 2'400.000 barriles de Diésel Oil.

De las 34 empresas invitadas al concurso internacional de ofertas para el suministro de este producto, el jueves 12 de abril de 2018, se recibieron 9 excusas y 7 ofertas de las empresas: B.B.Energy (Asia) PTE. LDT, Glencore LTD., Phillips 66 Company, Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC.

Para la apertura de ofertas asistieron representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), representantes de las empresas oferentes, así como autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional de EP Petroecuador y medios de comunicación.

Una vez cumplido con el proceso de evaluación, se definió como ganadora del concurso a la compañía GLENCORE LTD. que ofertó un diferencial de +3,64 USD/BL (más tres dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cuatro centavos por barril).

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado de Diésel Oil arribará al país en diez cargamentos de 240.000 barriles +/- 10% a opción de EP Petroecuador cada uno.

La primera entrega será entre el 01 y 03 de mayo de 2018. El marcador para este producto es: No. 2 de la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Con esta importación, EP Petroecuador garantiza el abastecimiento de este combustible que sirve al sector eléctrico e industrial.