Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 09 Febrero 2018

El FLAR se lo piensa dos veces antes de prestarle dinero a Ecuador. Aunque hace cuatro meses, el Fondo Latinoamericano de Reservas aprobó y oficializó la concesión de un crédito de 637,8 millones de dólares para Ecuador, el dinero no ha ingresado a las arcas del Estado. El préstamo está retenido y, de nuevo, en trámites administrativos.

El organismo internacional, cuya función es apoyar a los países de la región con recursos cuando tienen problemas de balanza de pagos como los que arrastra Ecuador desde hace cuatro años, no ha explicado a EXPRESO el motivo del retraso en desembolsar el dinero porque tiene como política “abstenerse de brindar detalles sobre las operaciones individuales de los créditos que otorga”. Sin embargo, el secretario general del FLAR, Rodrigo Bolaños, mencionó que la operación está en “trámites administrativos”. No especificó qué tipo de proceso adicional se está aplicando antes de entregar el dinero a Ecuador, dado que el crédito fue aprobado en octubre y, según analistas consultados, no es normal una dilación tan grande para el desembolso.

Esta retención inusual no ha pasado desapercibido, pero no ha sido aclarado por el Ministerio de Finanzas. EXPRESO preguntó el 17 de enero si el crédito había sido denegado y consultó sobre las razones de la demora en recibir los recursos, teniendo en cuenta que habían sido solicitados y concedidos en octubre cuando, según el ministro Carlos de la Torre, existían necesidades urgentes de liquidez y había que cubrir las reservas del Banco Central. No ha habido respuestas. Al menos oficiales.

De puertas para adentro, los analistas económicos manejan un escenario, no desmentido por Finanzas, en el que la credibilidad de las cifras económicas de Ecuador resulta ser un problema para recibir ese dinero que debía devolverse en tres años.

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, enfoca la panorámica: “El desembolso del FLAR aún no se ha realizado debido a la poca confiabilidad y credibilidad de las cifras presentadas por el Ecuador”. Otras tres fuentes especializadas apuntan en la misma dirección y plantean o que el crédito ya fue denegado (y por eso es necesario un nuevo trámite administrativo ante el Directorio del FLAR) o que se recibirá en unos meses cuando Ecuador acredite que ha hecho correcciones.

Finanzas tampoco respondió a EXPRESO sobre la inconsistencia de las cifras, pese a la desconfianza que podría acarrear para la imagen de Ecuador. Unas consecuencias que, de darse, no favorecerán los planes del Gobierno, anunciados esta semana, de seguir acudiendo a los mercados de capitales por financiación.

Desconfianza en el manejo

“Si el préstamo no fluye, será un precedente negativo de desconfianza en el manejo de la economía”, augura Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, apuntando al desfase que ha habido entre la cifra que se anunció como déficit para 2017 y la necesidad real de financiamiento que se enfrentó después. “En 2017, el Gobierno dijo de modo recurrente que el déficit fiscal era de $ 4.700 millones y terminó en más de $ 7.000 millones (7 % del PIB). El Gobierno dijo que reduciría el gasto en 2017 y lo aumentó. Igual comportamiento se espera para 2018”, argumenta Carrera, quien cree que el préstamo finalmente llegará cuando “las cifras y las políticas económicas sean debidamente sustentadas ante tal organismo y demuestren que el país se encamina a la dirección correcta”.

Más deuda para inflar el colchón del BCE

La emisión de bonos con la que el Gobierno consigue recursos externos para Ecuador coincidió en fechas, en 2017, con los momentos en los que las Reservas Internacionales del Banco Central (activos líquidos de respaldo) estaban más bajas. Octubre fue el mes más complicado.

Fuente: Expreso