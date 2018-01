Asegura que el dinero se devolverá

Viernes, 05 Enero 2018

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, durante su visita a Manabí se entrevistó con El Diarioec, en donde confirmó que el dinero que se retiró el 29 de diciembre del 2017 fue utilizado como parte de los recursos para la liquidez del Estado ecuatoriano.

“Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados”, recalcó.

ED. ¿Cuándo serán devueltos a la cuenta de la Ley de Solidaridad?

Podemos devolverlos y se lo hará las siguientes semanas, pero esperamos que ya se empiecen a ejecutar obras, para eso están los recursos.

ED. Entonces está el dinero, faltan proyectos y ejecución ¿A quién le compete?

Les compete a los diferentes ejecutores en la provincia, que son los encargados de las construcciones y de esos proyectos.

ED. Pero, el dinero es destinado para obras de reconstrucción...

Efectivamente, se devolverán completos los 300 millones de dólares que, de hecho, conforme se va dando manejo de liquidez, volverán al fondo en su momento. Nosotros haremos los pagos inmediatamente. Se utilizará hasta el último centavo en la reconstrucción.

ED. ¿Qué sentido tuvo contratar o pagar obras de la reconstrucción de Manabí con bonos cuando, según la contabilidad, existían fondos en la cuenta única del 16A?

Es también parte del ejercicio de manejo de la liquidez. Los bonos son un medio de pago, casi un billete. Tenemos que hacer la planificación para hacer los pagos del Estado, que son muchísimos. Precautelar que siempre existan recursos en caja, sobre esta base nos apoyamos en utilización de bonos, y mientras estos títulos nos permitan financiar obras, son bien utilizados y vamos combinando el dinero con los bonos en función de construcción de obras.

ED. Desde el Gobierno se indica que una de las metas clave es lograr un equilibrio fiscal en los próximos años. Pero, no se precisa en qué tiempo ¿Será 2019, 2020? ¿Cuál es el horizonte?

Tenemos la expectativa del 2020-2021. No podemos ser muy precisos porque en el camino se ven muchas contingencias. Estamos realizando esfuerzos importantes para reducir la brecha fiscal, que implica reducción de necesidades de financiamiento y esto derivará en reducción progresiva de la deuda pública. Desarrollando mecanismos de optimización de recursos. En gran parte el gasto corriente se destina en pago de sueldos, los espacios que nos quedan para reducir gastos que ayudan a cerrar el déficit, son pocos, pero los estamos aprovechando al máximo. Estamos buscando nuevas dinámicas, la evolución de la economía, si es positiva, va a repercutir en una mayor recaudación tributaria, sin subir impuestos. Al dinamizar economía significa más ingresos al Estado.

ED. ¿Qué hay que hacer para lograr eso?

Hay que entender que no es conveniente las medidas de choque, los famosos paquetazos. Estas medidas resuelven el problema fiscal a corto plazo, pero se empobrece a los ecuatorianos. Eso ya lo hemos visto en los años 80 y 90. Cada dos años se aplicaban y nos llevaron incluso hasta perder la moneda nacional.

ED. En la proforma se fijó un valor de USD 41,92 por barril de petróleo y el valor promedio en las últimas semanas supera los USD 50. ¿Ecuador será beneficiario de esa diferencia del precio o irá a las manos de quienes tienen el beneficio de recibir pagos por la preventa y compromisos de deudas adquiridas?

Se beneficia el Ecuador. Siempre con las preventas existe un compromiso de pago de recursos, pero si el precio del petróleo es más alto, lo que le queda al Ecuador es más. El dinero se reparte, aunque los principales beneficiarios sean las petroleras, también se benefician los GAD. Existe una fórmula de repartición y determinadas zonas en donde se genera el petróleo también recibirán los recursos. A la caja fiscal llega muy poco.

ED. ¿Hasta dónde o a qué precio cree que llegue el petróleo?

De una reciente visita a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), de los análisis, las perspectivas que se tienen es que no subirá mucho, oscilará entre 50 y 60 dólares, quizás más cerca de los 60 en los próximos meses, se espera se logren estabilizar los niveles. También se advierte de riesgos a la baja con lo que suceda con la producción petrolera de Estados Unidos.

¿Qué se haría con la diferencia o el excedente del precio del barril?

No nos queda mucho para la caja fiscal, pero ayuda a fortalecer la situación financiera de Petroecuador, Petroamazonas. Y eso implica una mayor capacidad de producción petrolera para el país en los próximos años.

El expresidente Correa dice que el Gobierno de Lenín Moreno planifica un paquetazo para después de la consulta popular ¿Es así?

Totalmente falso. Hemos implementado acciones económicas sin paquetazos. De hecho, hasta se nos acusa de que no hay programa económico justo porque no hemos aplicado el paquetazo, porque se relaciona con que sea un programa económico. No lo hicimos y no lo vamos a hacer. Dimos la vuelta a una economía en recesión. Altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional han manifestado sentirse sorprendidos por la reactivación.

ED. ¿Con qué acciones y cuáles son las metas para este año?

Nosotros esperamos desde la perspectiva fiscal, una meta 2018 de déficit fiscal del 3,9 %, que ya es bastante menor de los niveles de años anteriores. En crecimiento la meta es conservadora en 2,04 % de crecimiento del PIB, pero creemos que puede ser más. También superávit comercial de 1.000 millones de dólares; la inflación se mantenga baja, de menos del 2 %. Vamos a alcanzar esas metas y quizás a superar. Estamos en una fase de crecimiento, estamos dejando una etapa de recesión que vivimos en años anteriores.