1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Enero 2018

EP Petroecuador adjudicó a la empresa Trafigura PTE. LTD, la importación de 2´400.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93. La empresa adjudicada presentó un diferencial de USD + 4.26 dólares por barril.

De las 29 empresas invitadas para el concurso, se recibieron 6 ofertas para Nafta de Alto Octano Ron 93, 3 ofertas de Nafta de Alto Octano Ron 95 y 5 excusas.

Las empresas que presentaron ofertas fueron: Castleton Commodities Merchant Trading L.P, Glencore LTD., Noble Americas Corp., Phillips 66 Company, Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC.

De acuerdo a las bases de licitación, el volumen ofertado de 2´400.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93 arribará al país en 10 cargamentos de 240.000 barriles +/- 10% cada uno. La primera entrega llegará al país del 20 al 22 de enero de 2018.

Con esta importación, EP Petroecuador garantiza el abastecimiento de este derivado hasta junio de 2018. La Nafta de Alto Octano Ron 93 es un derivado usado para la mezcla y elaboración de gasolinas.