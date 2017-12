1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Viernes, 29 Diciembre 2017

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que en los primeros siete meses de gestión, el gobierno del presidente Lenín Moreno, ha logrado superar sus expectativas hasta lograr mejores que los esperados, con un crecimiento económico de 1,5% para 2017 y una previsión conservadora de 2,04% para el siguiente año.

En entrevista con Andes, explicó que una vez puesto en orden las cuentas macroeconómicas, y con las herramientas que le otorgan la Ley de Reactivación económica, el siguiente paso para mantener el curso ascendente de la economía es mejorar la productividad y competitividad, impulsar las exportaciones con valor agregado Y generar empleo Adecuado.

Este 2017 cierra con una recuperación económica que si bien es mínima supera las previsiones. ¿A qué se debe principalmente?

Los resultados macroeconómicos ya evidencian una economía que se está volviendo robusta. Luego de una situación compleja, desde hace siete meses logramos dar la vuelta la trayectoria que venía de una etapa de recesión. De una economía cuyo Producto Interno Bruto cayó en 1,5% en 2016 ahora creció en 1.5% en 2017.

Esto denota un manejo económico serio y responsable, con un trabajo del día a día, que va más allá de la formulación del programa económico que establece líneas directrices e instrumentos para afianzar la evolución.

¿Cuáles son las acciones concretas que han logrado revertir la perspectiva económica?

Un factor fundamental es la generación de confianza y de un clima positivo de la economía ecuatoriana, que a nivel interno se ha traducido en un incremento del consumo. Las personas han decidido, gracias a las expectativas positivas, incrementar su demanda de viernes y servicios lo cual ha activado a la economía.

Así mismo, hay un fuerte trabajo a nivel internacional para mejorar notablemente la perspectiva que se tenía de la economía y esto está dando resultados, por ejemplo, mejorando notablemente las condiciones de financiamiento a las cuáles estamos accediendo.

A nivel interno, desde la política fiscal que es una de mis responsabilidades, hemos trabajado de forma adecuada en el sentido de que hemos potenciado el multiplicador del gasto fiscal, es decir, cómo los recursos públicos, al inyectarse en la economía, generan dinámica. En este caso, hemos establecido como política institucional ponernos al día con muchas obligaciones que teníamos especialmente con actores pequeños de la economía, proveedores y principalmente con los GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizado). De esta manera, estamos utilizando los recursos fiscales para generar dinámica económica expandida en todo el territorio, que es más fuerte que destinar recursos concentrados por ejemplo en grandes obras de infraestructura.

Desde el año pasado ya se hablaba de una recuperación económica pero vemos que se ha superado la expectativa…

Efectivamente, incluso nosotros siendo optimistas, dada la grave situación de la economía, habíamos planteado un crecimiento del 0,7%, hemos duplicado y superamos de largo nuestras propias expectativas. Logramos hacer la tarea mucho mejor de lo que esperábamos.

¿El decreto de austeridad ha cumplido su objetivo?

Hemos avanzado en la corrección de las variables fiscales para que sean sostenibles en el largo plazo. Qué significa eso: reducción progresiva del déficit fiscal que a su vez se traduce en una reducción progresiva de las necesidades de financiamiento, es decir de deuda. Y eso implica esfuerzos importantes en la disminución de gastos o evitar nuevos gastos.

Hemos evitado gastos por alrededor de 500 millones de dólares que ha contribuido notablemente en las cuentas fiscales. Para el 2017 en el presupuesto ya establecimos un déficit del 4,5% y para 2018, del 3,9%.

Estamos avanzando de a poco, porque no se puede aplicar recortes muy fuertes porque esto también podría generar efectos negativos en la economía. Estamos avanzando en la dirección correcta de ir reduciendo este déficit hasta alcanzar niveles sonables en el largo plazo.

¿El decreto se va a mantener el próximo año, hay un plazo para concluirlo?

El decreto se mantiene, no tiene plazo y continuará mientras sea necesario hasta estabilizar las cuentas fiscales.

¿La Ley de Reactivación Económica ha sido considerada fundamental para mantener el curso de esa recuperación de la economía, con los cambios realizados en la Asamblea, es posible cumplir el objetivo?

La Ley como se envió desde el Ejecutivo lo que pretendía es que se nos facilite las herramientas que necesitamos las autorices económicas para cumplir nuestra función, de hecho hay un conjunto de otras acciones que no entran en la ley. Con los cambios establecidos en la Asamblea no disponíamos de esas herramientas o estas no respondían a los objetivos que nosotros pretendíamos alcanzar. Por ello se planteó un veto para reconfigurar las herramientas y acciones a lo que nosotros necesitamos.

La Ley sin embargo ha sido cuestionada por sectores empresariales y financieros por considerar que no aporta a la reactivación

Nuestro esquema de manejo económico va dirigido a los grandes objetivos nacionales, principalmente estamos enfocándonos en el bienestar de los ecuatorianos para ir mejorando las condiciones de vida, pero, muchas veces, pueden oponerse a ciertos intereses particulares. Siempre procuramos que la afectación sea la mínima posible. Y desde los sectores que, no podemos decir que sean afectados, pero son a los que les exigimos una contribución adicional en función de país, es desde donde surgen las críticas que muchas veces son magnificadas desde los mismos medios de comunicación; y no se está evidenciando todo el beneficio que se genera y que va dirigidos principalmente a fortalecer al sector privado, pero a aquel que es el mayor generador de empleo, es decir las pequeñas y medianas empresas donde se genera el 70% de empleos.

Tenemos toda una batería de acciones que van dirigidas a impulsar la producción desde ese espacio. La discusión y el malestar que se ha generado se limita a unos pocos elementos fundamentalmente de carácter tributario porque les estamos pidiendo un aporte, un poco mayor a quienes más tienen. Estamos hablando de empresas que tienen utilidades de cientos de millones de dólares cada año y que les estamos pidiendo un 3% más en el Impuesto a la Renta, por ejemplo; o porque estamos implementando mecanismos que nos ayudan a controlar de mejor manera el contrabando que se realiza a las propias aduanas y que afecta a la creación de empleo. Frente a estos mecanismos hay protestas, eso quiere decir que hay sectores que se ven afectados pero por la realización de prácticas que no son adecuadas.

Uno de los aspectos más discutidos de la Ley ha sido el manejo del dinero electrónico. Finalmente serán los bancos los que lo operan con la supervisión del Banco Central del Ecuador…

Esto es fruto de los diálogos y esto es una señal muy fuerte de que nosotros apoyamos al sector privado y la relevancia de su papel. El traslado de la operación del dinero electrónico es a todo el sistema nacional donde también está la banca pública y las cooperativas de ahorro y crédito. La banca privada ha sido una de los sectores más interesados en operar el sistema.

Con el allanamiento al veto, el Banco Central dejará de operar el dinero electrónico y se limitará a realizar el control. En este sentido estamos atendiendo exactamente el pedido que fue realizado desde la banca privada.

¿Qué pasa con la reducción de costos financieros para promover el uso de medios de pago electrónicos?

Más allá de la discusión si va o no en la Ley la disposición de que se disminuyan las tarifas asociadas a los servicios financieros, estas tienen que ser reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En esa medida es importante entender que una regulación de tarifas apunta a que estas sean lo suficientemente bajas para que los mecanismos de pago electrónicos puedan masificarse. Ese es el objetivo fundamental para dar sostenibilidad en el largo plazo a la dolarización.

¿Además de la Ley qué otros mecanismos de política económica ha diseñado el gobierno para impulsar el sector productivo y el empleo?

Si bien esta ha sido una primera fase de corrección de elementos macroeconómicos. Tenemos que pasar a la siguiente fase para mejorar la productividad, competitividad, impulso a las exportaciones con valor agregado, generación de empleo no solo adecuado de baja calificación; es decir un proceso de perfeccionamiento de la economía hacia la generación de alto valor agregado.

Estamos trabajando en el aprovechamiento de la infraestructura de generación hidroeléctrica, el tarifario para un mayor acceso a energía barata, el impulso a la transmisión y distribución de energía eléctrica; la incorporación del sector privado en actividades que eran exclusivas del sector público, a través de alianzas público privadas, por ejemplo, en el mantenimiento y construcción de vías.

En materia petrolera también se están planificando nuevas inversiones para ampliar la extracción petrolera, estamos avanzando en el proyecto de refinería del Pacífico, etcétera.

¿Las metas para 2018?

Tenemos en este momento indicios muy claros de que la evolución de la economía va a superar la de 2017. En crecimiento tendremos una tasa de por lo menos el 2,04%, según la proyección del BCE, que puede ser incluso conservadora. También vamos a evidenciar una dinámica económica más fuerte con una transición de empleo inadecuado al empleo adecuado. En este caso, nuestra meta en los próximos cuatro años es subir del 40% al 45% del empleo adecuado.

No hay que descartar que el sector externo sigue siendo un punto crítico con un dólar que se está apreciando por la política monetaria estadounidense, lo que también incrementa los cosos financieros, lo cual puede tener incidencia en el país, principalmente en competitividad. Estos problemas tenemos que ir trabajando día a día para mantenerlos bajo control. (Quito/Andes)