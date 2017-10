Diario Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 19 Octubre 2017

No acudieron todos. Las cámaras empresariales estuvieron ausentes en la presentación del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, que estuvo presidida por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Del lado del Gobierno estuvieron todos los ministros y autoridades del frente económico: Carlos de la Torre, de Finanzas; Eva García, de Industrias; Raúl Ledesma, de Trabajo; Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador, entre otros.

Mientras que por el sector privado, a la cita acudieron Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Canape), y Marcelo Solórzano, representante del Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE).

Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y miembro del Consejo Consultivo, no acudió al encuentro que busca engranar a los sectores público y empresarial para generar más empleo. Tampoco estuvieron en Carondelet representantes de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El presidente Moreno, en su discurso, pidió pensar como país y no en intereses particulares. “Nosotros debemos pensar en que somos parte de un país y no en mi negocio particular, no en mi cámara particular, no en mi ingreso particular”.

El mandatario trató de aclarar la tasa de $ 0,10 que cobrará la Aduana a todas las importaciones, como una medida para compensar el contrabando.

“Los 10 centavos son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada, una cosa ínfima, un decimal”, sostuvo el primer mandatario.

Además, hizo énfasis en que el Gobierno no permitirá que suba el costo del pan y sostuvo que es un sacrificio “ínfimo” la tasa de $ 0,10.

Moreno sostuvo que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) será revisado, pero no en este momento y señaló que si se lo retira se puede poner en peligro la dolarización.

Algunas cámaras están escépticas, dijo Édison Garzón, de la agrupación ProponLe al Futuro y parte del Consejo Consultivo. Para el empresario, algunos sectores quieren conocer cuál es el proyecto de ley final con las medidas económicas que enviará el Ejecutivo a la Asamblea, “pero hasta no ver no creer”, añadió.

Carrión aclaró que los representantes de Fedexpor no acudieron a la cita debido a que tenían un evento en Guayaquil.

No hay ninguna ruptura y el diálogo continúa, sostuvieron los ministros Ledesma y García, y aseguraron que las mesas de trabajo se mantienen.

El CEE ha manifestado también que el diálogo continúa, pero “con otro matiz” y acudirán a otras instancias como el Legislativo.

$ 2.500 millones más en deuda externa

Ecuador colocó ayer, un bono por $ 2.500 millones a 10 años con un rendimiento de un 8,875 %, esta es la mayor emisión de deuda del país en décadas y la tercera que realiza en este año, reportó IFR, un servicio de información de Reuters.

La emisión que había presentado un rendimiento inicial de 9,25 %, recibió una fuerte demanda, lo que permitió reducir el rendimiento.

Aún así, la operación fue barata desde el punto vista de los inversores, en comparación con otros emisores de la región con calificación de una sola “B”.

El papel al 2027 de Argentina se negocia con un rendimiento de un 5,4 % y el de El Salvador en 6,25%.

El Gobierno remplazó a Citigroup, que había sido hasta ahora el único líder en las colocaciones, por Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.

Crédito respaldado con oro en banco suizo

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que activó una línea de crédito de liquidez que tiene aprobada con una de sus contrapartes en el exterior por un monto de $ 200 millones, a un mes plazo y con una tasa anual de 1,44%.

La gerenta del BCE, Verónica Artola, señaló que el crédito se efectuó con el Banco Internacional de Reservas de Suiza.

“Es un crédito a cortísimo plazo y esta semana estaremos pagando otra vez”, añadió Artola.

Para la activación de este crédito, explica el BCE, se debe mantener $ 200 mil onzas troy como oro restringido. Por esta razón existe una reducción de $ 225,9 millones en el saldo de oro y un aumento de $ 200 millones en el saldo de inversiones, depósitos a plazo y títulos, contabilizados en el Boletín Monetario Semanal.

Se analizan siete nueve tipos de contratos

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, informó ayer que se preparan siete nuevos tipos de contrato que serán específicos para cada sector.

El ministro señaló que la próxima semana se enviarán las propuestas al Ejecutivo para su análisis.

Entre los sectores contemplados están el acuícola, el agrícola, el ganadero, el floricultor, el turístico, entre otros.

Ledesma explicó que estas nuevas modalidades no están en el Código de Trabajo, debido a la antigüedad y falta de actualización de este documento.

Estos nuevos tipos de contrato buscan generar más empleo y tienen tres características: están dirigidos a las nuevas generaciones, a los más jóvenes. Deben tener impacto productivo, es decir, beneficioso para el empleador. Y, finalmente, significar un incremento en el valor de la remuneración por hora para los empleados.

Esta operación, dice el BCE, “está dentro de la gestión de liquidez normal”.

Fuente: Expreso