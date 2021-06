1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 21 Junio 2021

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, recalca que el sector minero es una industria legítima e imprescindible para el país.

"Nuestro trabajo es informar y acercar a todos los sectores de la sociedad para que la industria minera sea viable", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Recalca que, más de la mitad de las operaciones del mineria en el mundo son hechas a cielo abierto, "y lo debemos hacer con minera responsable que tiene que estar sujeta a controles y a la norma".

"Este rechazo de la sociedad hacia la industria mineria se debe al desconocimiento de los procesos y la forma como se hace una mineria bien hecha", apuntó.

Explicó que el sector está de acuerdo con la revisión de que las concesiones mineras cumplan con la ley, en temas técnicos, tributarios, laborales y ambientales.

“Lo que no se puede hacer es modificar los contratos. Eso no es solo cuestión de la industria minera, sino de seguridad jurídica de todo el país. El perjuicio podría ser enorme, no solamente por toda la inversión que se deja de percibir. Se puede entrar en una espiral muy complicada de arbitrajes internacionales y multas multimillonarias”, dijo